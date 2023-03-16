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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Молодых политиков Дона обучат в проекте «Единой России» «ПолитСтарт»

16 марта 2023, 11:05
Фото: politstart
Регион лидирует по активности участников, а обучаться смогут кандидаты предварительного голосования и молодые люди, желающие приносить пользу региону.

Как напомнил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко, партия в эти дни принимает заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России», которое определит кандидатов в областной парламент.

«Очень активно проявляет себя молодежь. В числе первых участников предварительного голосования около 30% - ребята до 35 лет. Для них и для молодых политтехнологов и создан проект «ПолитСтарт», где каждый сможет получить нужные знания и навыки, необходимые для участия в публичной политике. Мы ждем на проекте всех, кто хочет учиться и намерен приносить пользу Ростовской области», - рассказал глава донского отделения партии.

Он выразил убеждение, что участники «ПолитСтарта» смогут заявить о себе многими инициативами.

Регистрация на проекте началась с 9 марта на сайте politstart.er.ru. Ростовская область стала регионом-лидером по активности - уже зарегистрировались около 400 дончан, и заявки продолжают поступать.

В числе первых к проекту присоединилась волонтер и эколог Нелли Антонова.

«В декабре прошлого года мы с командой открыли в Батайске экоцентр. За короткое время собрали свыше полутонны макулатуры, пластика и стекла на переработку. Уверена, «ПолитСтарт» научит новому, поможет рассказать о себе большей аудитории, заинтересовать многих темой ответственного отношения к экологии», - говорит она.

К слову, с апреля для всех участников проекта запланировано онлайн-обучение. После этого победители предварительного голосования пройдут образовательный модуль на площадке Высшей партийной школы «Единой России» в Москве.

Наставниками проекта на федеральном уровне выступают известные специалисты в сфере политических технологий: Дмитрий Орлов, Евгений Минченко и Алексей Куртов. В Ростовской области поддержку участникам проекта окажут представители регионального отделения «Единой России», депутаты Госдумы и Законодательного Собрания, сенаторы.

Напомним, такой кадровый проект «Единая Россия» реализует с 2018 года. Он помогает выявить новых лидеров, обеспечивает им наставническое сопровождение на предварительном голосовании и выборах. За 5 лет на участие в проекте подано почти 26 тысяч заявок.

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