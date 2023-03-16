Молодых политиков Дона обучат в проекте «Единой России» «ПолитСтарт»

«Очень активно проявляет себя молодежь. В числе первых участников предварительного голосования около 30% - ребята до 35 лет. Для них и для молодых политтехнологов и создан проект «ПолитСтарт», где каждый сможет получить нужные знания и навыки, необходимые для участия в публичной политике. Мы ждем на проекте всех, кто хочет учиться и намерен приносить пользу Ростовской области», - рассказал глава донского отделения партии.