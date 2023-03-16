По неподтвержденной пока информации, взрыв мог прозвучать на территории склада Погрануправления. В социальных сетях сообщают, что огонь перешел на силовой электрокабель. Во время тушения пожара своими силами пламя перекинулось на резервуары с топливом, спровоцировав взрыв. У здания склада обрушились несколько плит.