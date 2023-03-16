Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Пожар вспыхнул на территории здания по адресу проспект Сиверса, 20 в Ростове. На место происшествия уже выехали пожарные бригады. Очевидцы в соцсетях сообщили, что возгоранию якобы предшествовал звук хлопка.
По неподтвержденной пока информации, взрыв мог прозвучать на территории склада Погрануправления. В социальных сетях сообщают, что огонь перешел на силовой электрокабель. Во время тушения пожара своими силами пламя перекинулось на резервуары с топливом, спровоцировав взрыв. У здания склада обрушились несколько плит.
В соцсетях пишут, что здание самого управления целое. Людей оттуда успели эвакуировать.
Официальных подробностей об инциденте пока не появлялось. Информация уточняется.
Ранее ростовчане высказались о пожаре в здании на Сиверса, 20.