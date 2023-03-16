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Published Сегодня, 10:29

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На территории Погрануправления ФСБ в Ростове загорелся склад

16 марта 2023, 10:29
Фото: ТГ канал telegarostov
Пожар вспыхнул на склад Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, пишет РЕН.тв
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Пожар

Пожар вспыхнул на территории здания по адресу проспект Сиверса, 20 в Ростове. На место происшествия уже выехали пожарные бригады. Очевидцы в соцсетях сообщили, что возгоранию якобы предшествовал звук хлопка.

По неподтвержденной пока информации, взрыв мог прозвучать на территории склада Погрануправления. В социальных сетях сообщают, что огонь перешел на силовой электрокабель. Во время тушения пожара своими силами пламя перекинулось на резервуары с топливом, спровоцировав взрыв. У здания склада обрушились несколько плит.

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В соцсетях пишут, что здание самого управления целое. Людей оттуда успели эвакуировать.

Официальных подробностей об инциденте пока не появлялось. Информация уточняется.

Ранее ростовчане высказались о пожаре в здании на Сиверса, 20.

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