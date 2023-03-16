СМИ Украины не подтверждают данные о диверсии в здании погранслужбы ФСБ в Ростове

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Портал Dоnnеws сообщил, что украинские СМИ не стали подтверждать версию с организацией диверсии в здании ростовского управления погранслужбы ФСБ на улице Сиверса, 20.
Украинские издания сообщают о пожаре, опираясь на официальную версию властей, согласно которой причиной взрывов в Ростове стали проблемы с проводкой в здании. СМИ Украины уточнили, что пожар разросся до 800 «квадратов» после того, как сотрудникам ФСБ не удалось потушить огонь собственными силами.
Между тем, ни одно из изданий Украины пока не опубликовало каких-либо сведений о причастности ВСУ к пожару в Ростове.
Напомним, ранее донской губернатор сообщил, что пожар не сможет перекинуться на соседние дома.