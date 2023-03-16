СМИ Украины не подтверждают данные о диверсии в здании погранслужбы ФСБ в Ростове

Украинские издания сообщают о пожаре, опираясь на официальную версию властей, согласно которой причиной взрывов в Ростове стали проблемы с проводкой в здании. СМИ Украины уточнили, что пожар разросся до 800 «квадратов» после того, как сотрудникам ФСБ не удалось потушить огонь собственными силами.