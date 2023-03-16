rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

На Украине отказались признавать причастность к пожару в центре Ростова

16 марта 2023, 12:01
Фото: rostovgazeta.ru
СМИ Украины не подтверждают данные о диверсии в здании погранслужбы ФСБ в Ростове
Украинские СМИ не подтвердили данные о диверсии в здании ростовского управления погранслужбы ФСБ, об этом сообщили местные издания.
Сюжет
Пожар

Портал Dоnnеws сообщил, что украинские СМИ не стали подтверждать версию с организацией диверсии в здании ростовского управления погранслужбы ФСБ на улице Сиверса, 20.

Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
Узнать подробнее

Украинские издания сообщают о пожаре, опираясь на официальную версию властей, согласно которой причиной взрывов в Ростове стали проблемы с проводкой в здании. СМИ Украины уточнили, что пожар разросся до 800 «квадратов» после того, как сотрудникам ФСБ не удалось потушить огонь собственными силами.

Между тем, ни одно из изданий Украины пока не опубликовало каких-либо сведений о причастности ВСУ к пожару в Ростове.

Напомним, ранее донской губернатор сообщил, что пожар не сможет перекинуться на соседние дома.

Читайте также:
Две стены обрушились в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в РостовеВ Ростове один человек погиб во время пожара в Погрануправлении ФСБ 16 мартаСтудентов таможенного училища эвакуировали из-за пожара в ПУ ФСБ на Сиверса в Ростове
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#МЧС#Пожар#Пожары#ЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Что известно о пожаре в здании Погрануправления ФСБ в Ростове 16 марта
Подпишитесь
В Ростове врачи БСМП борются за жизнь пострадавшего в пожаре на Сиверса
Сегодня, 11:56
Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
Сегодня, 11:39
Две стены обрушились в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
Сегодня, 11:34
Губернатор Голубев: пожар в Ростове не несет угрозы соседним домам
Сегодня, 11:33
В Ростове число жертв пожара на Сиверса выросло до трех человек
Сегодня, 14:15
В Ростове вызвали саперов к месту пожара в ПУ ФСБ на улице Сиверса
Сегодня, 13:29