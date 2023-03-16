Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На виден слышен резкий громкий звук, после которого повалил в дым. На улице у автомобилей сработала сигнализация.
Из-за короткого замыкания в здании склада Погрануправления ФСБ взорвались емкости с горюче-смазочными материалами, это, в свою очередь, спровоцировало пожар на площади более 800 квадратных метров.
Всю территорию пришлось оцепить, на улице появилось большое количество полицейских. А для ликвидации возгорания задействовали более 60 человек. СМИ сообщили о двух погибших во время пожара, но официально эта информация не подтверждается.
Губернатор сообщал об одном пострадавшем, но Telegram-каналы пишут, что их количество выросло.