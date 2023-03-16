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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

На видео попал момент взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

16 марта 2023, 14:05
Фото: ТГ канал shot_shot
На видео попал момент взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
В Интернете опубликовали видео, на котором показан предположительно момент взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, ролик разместил Telegram-канал Baza.

На виден слышен резкий громкий звук, после которого повалил в дым. На улице у автомобилей сработала сигнализация.

Из-за короткого замыкания в здании склада Погрануправления ФСБ взорвались емкости с горюче-смазочными материалами, это, в свою очередь, спровоцировало пожар на площади более 800 квадратных метров.

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Всю территорию пришлось оцепить, на улице появилось большое количество полицейских. А для ликвидации возгорания задействовали более 60 человек. СМИ сообщили о двух погибших во время пожара, но официально эта информация не подтверждается.

Губернатор сообщал об одном пострадавшем, но Telegram-каналы пишут, что их количество выросло.

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