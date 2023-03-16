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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

«Наплевательское отношение к людям»: как стройка в Ростове разозлила горожан

16 марта 2023, 05:36
Фото: 1mi

Ростовчане забыли об отдыхе из-за круглосуточной стройки под окнами

В Ростове-на-Дону шум от стройки на улице Пушкинской не дает отдохнуть жильцам близлежащих домов, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, работы ведутся круглосуточно и постоянный шум мешает жильцам расположенных рядом домов.

«Надоели своим наплевательским отношением к людям. Невозможно отдохнуть от шума и гама», — написал автор.

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В комментариях пользователи высказали различные мнения по этому поводу. Одни заявили, что здесь строят дома для таких же людей и нужно потерпеть.

Другие напомнили, что в ночное время шуметь нельзя.

«А я звонила в полицию, ночные работы прекратились. Но через некоторое время все продолжилось», — прозвучало в комментариях.

Ранее ростовчане пожаловались на разруху в дорогом спортклубе после ремонта.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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