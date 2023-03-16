Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По их словам, работы ведутся круглосуточно и постоянный шум мешает жильцам расположенных рядом домов.
«Надоели своим наплевательским отношением к людям. Невозможно отдохнуть от шума и гама», — написал автор.
В комментариях пользователи высказали различные мнения по этому поводу. Одни заявили, что здесь строят дома для таких же людей и нужно потерпеть.
Другие напомнили, что в ночное время шуметь нельзя.
«А я звонила в полицию, ночные работы прекратились. Но через некоторое время все продолжилось», — прозвучало в комментариях.
Ранее ростовчане пожаловались на разруху в дорогом спортклубе после ремонта.