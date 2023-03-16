Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Сотрудники находящегося в этом районе магазина рассказали, что слышали звук взрыва. По их словам, в помещениях из-за этого задрожали стены.
Напомним, что пожар начался в четверг, 16 марта, в хозяйственных помещениях Погрануправления. По информации губернатора Василия Голубева, причиной стало короткое замыкание электропроводки, что привело к взрывам емкостей с горюче-смазочными материалами.
Пламя успело распространиться на площади 850 квадратных метров. Известно, что в здании обрушились две стены.
Всего задействовали более 60 человек для тушения пожара. Угроза распространения пламени отсутствует.