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Published Сегодня, 11:39

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Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове

16 марта 2023, 11:39
Фото: rostovgazeta.ru
Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
В Ростове-на-Дону перед началом пожара в здании Погрануправления ФСБ РФ по региону был слышен взрыв, сообщили корреспонденту RostovGazeta очевидцы.

Сотрудники находящегося в этом районе магазина рассказали, что слышали звук взрыва. По их словам, в помещениях из-за этого задрожали стены.

Напомним, что пожар начался в четверг, 16 марта, в хозяйственных помещениях Погрануправления. По информации губернатора Василия Голубева, причиной стало короткое замыкание электропроводки, что привело к взрывам емкостей с горюче-смазочными материалами.

Губернатор Голубев назвал причину пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
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Пламя успело распространиться на площади 850 квадратных метров. Известно, что в здании обрушились две стены.

Всего задействовали более 60 человек для тушения пожара. Угроза распространения пламени отсутствует.

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