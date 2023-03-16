Олигарх Узденов перестал числиться в топ-100 влиятельным жителем Роствоской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Мы попросили несколько десятков людей, профессионально разбирающихся в публичной политике и общественных процессов оценить кандидатов из лонг-листа на первом этапе, и затем из шорт-листа выставить оценки по десятибалльной шкале.
По среднему баллу мы отобрали сотню самых влиятельных ростовчан. Однако в 2023 году в список не вошло имя вице-президента АФК «Система», председателя совета директоров АО Агрохолдинг «Степь» Али Узденова.
Напомним, по итогам рейтинга влиятельных ростовчан 2020 года Али Узденов был десятым по влиятельности человеком региона. Эксперты нынешнего года отметили, что Али Узденов отдалился от ведения бизнеса в регионе и больше не оказывает на его экономику такого значительного влияния, как три года назад.
О том, кто держит в своих руках всю Ростовскую область читайте в спецпроекте RostovGazeta.