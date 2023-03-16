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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

Олигарх Узденов перестал числиться в топ-100 влиятельным жителем Роствоской области

16 марта 2023, 07:53
Фото: Александр Антонов/GFDL 1.2+/wikimedia.org
Олигарх Али Узденов перестал числиться влиятельным жителем Ростова
Редакция RostovGazeta создала актуальный топ-100 самых влиятельных ростовчан. В него не вошел владелец агрохолдинга «Степь» Али Узденов.

Мы попросили несколько десятков людей, профессионально разбирающихся в публичной политике и общественных процессов оценить кандидатов из лонг-листа на первом этапе, и затем из шорт-листа выставить оценки по десятибалльной шкале.

По среднему баллу мы отобрали сотню самых влиятельных ростовчан. Однако в 2023 году в список не вошло имя вице-президента АФК «Система», председателя совета директоров АО Агрохолдинг «Степь» Али Узденова.

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Напомним, по итогам рейтинга влиятельных ростовчан 2020 года Али Узденов был десятым по влиятельности человеком региона. Эксперты нынешнего года отметили, что Али Узденов отдалился от ведения бизнеса в регионе и больше не оказывает на его экономику такого значительного влияния, как три года назад.

О том, кто держит в своих руках всю Ростовскую область читайте в спецпроекте RostovGazeta.

Топ-100 влиятельных людей Ростовской области
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