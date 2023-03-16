Олигарх Узденов перестал числиться в топ-100 влиятельным жителем Роствоской области

Напомним, по итогам рейтинга влиятельных ростовчан 2020 года Али Узденов был десятым по влиятельности человеком региона. Эксперты нынешнего года отметили, что Али Узденов отдалился от ведения бизнеса в регионе и больше не оказывает на его экономику такого значительного влияния, как три года назад.