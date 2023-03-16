Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
В Вознесенском соборе в Новочеркасске орден Мужества передали родителям погибшего в ходе СВО 23-летнего Дмитрия Никитина. Молодой человек погиб в сентябре 2022 года, закрывая собой товарищей от осколков растяжки.
Никитин являлся выпускником Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса. Еще в детстве он мечтал стать военным. В седьмом классе начал учиться в кадетском корпусе, участвовал в спортивных соревнованиях.
Церемония передачи ордена завершилась минутой молчания и прохождением торжественным маршем кадет и юнармейцев. Сообщается, что в музее кадетского корпуса Дмитрию Никитину посветят специальный уголок.
Ранее сообщалось, что на СВО погиб служивший в Ростовской области 47-летний офицер Жаргал Гомбоев.