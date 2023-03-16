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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

Орден Мужества вручили семье погибшего в СВО Дмитрия Никитина из Ростовской области

16 марта 2023, 09:41
Фото: donland.ru
Орден Мужества вручили семье погибшего в СВО Дмитрия Никитина из Ростовской области
Орденом Мужества посмотрено награжден погибший в спецоперации 23-летний Дмитрий Никитин, рассказали в правительстве Ростовской области.

В Вознесенском соборе в Новочеркасске орден Мужества передали родителям погибшего в ходе СВО 23-летнего Дмитрия Никитина. Молодой человек погиб в сентябре 2022 года, закрывая собой товарищей от осколков растяжки.

Никитин являлся выпускником Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса. Еще в детстве он мечтал стать военным. В седьмом классе начал учиться в кадетском корпусе, участвовал в спортивных соревнованиях.

Фото: donland.ru
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Церемония передачи ордена завершилась минутой молчания и прохождением торжественным маршем кадет и юнармейцев. Сообщается, что в музее кадетского корпуса Дмитрию Никитину посветят специальный уголок.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб служивший в Ростовской области 47-летний офицер Жаргал Гомбоев.

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