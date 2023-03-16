Пенсионерок старше 56 лет порадуют 17 марта

Один из таких проектов начал работу в Архангельской области. Занятия здесь могут посещать женщины в возрасте старше 56 лет — как показывает опыт, именно представительницы данной категории чаще всего проявляют интерес к подобным курсам. Посещение курсов для них будет бесплатным.