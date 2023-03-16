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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Пенсионерок старше 56 лет порадуют 17 марта

Сегодня, 16:06
Новые приятные возможности появятся у пенсионеров в регионах уже 17 марта этого года.

Как пишет Infox со ссылкой на беседу Primpress с экспертом Анастасией Киреевой, во многих регионах России волонтеры и общественные организации сейчас открывают курсы рукоделия. Посещать такие курсы могут пенсионеры, которых здесь научат шить в разных техниках. Также посетители курсов получат прекрасную возможность общаться и заводить новые знакомства.

Один из таких проектов начал работу в Архангельской области. Занятия здесь могут посещать женщины в возрасте старше 56 лет — как показывает опыт, именно представительницы данной категории чаще всего проявляют интерес к подобным курсам. Посещение курсов для них будет бесплатным.

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