Пенсионерок старше 56 лет порадуют 17 марта

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Как пишет Infox со ссылкой на беседу Primpress с экспертом Анастасией Киреевой, во многих регионах России волонтеры и общественные организации сейчас открывают курсы рукоделия. Посещать такие курсы могут пенсионеры, которых здесь научат шить в разных техниках. Также посетители курсов получат прекрасную возможность общаться и заводить новые знакомства.
Один из таких проектов начал работу в Архангельской области. Занятия здесь могут посещать женщины в возрасте старше 56 лет — как показывает опыт, именно представительницы данной категории чаще всего проявляют интерес к подобным курсам. Посещение курсов для них будет бесплатным.