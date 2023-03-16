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Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Перебегавшую дорогу пенсионерку насмерть сбили в Ростовской области

16 марта 2023, 04:51
Фото: 1mi
В Ростовской области водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину, перебегавшую дорогу, сообщили в УГИБДД по региону.
Сюжет
Дтп

Происшествие случилось в Волгодонске на бульваре Великой Победы. На пешеходном переходе водитель BMW сбил 63-летнюю женщину.

«Пенсионерка пыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора. Она погибла от полученных травм», — сказано в сообщении.

Двух водителей госпитализировали после ночного ДТП на Стачки в Ростове
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Отмечается, что сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.

До этого двух водителей госпитализировали после ночного ДТП на Стачки в Ростове. Подробный материал об аварии читайте по ссылке.

Ранее шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами в донском регионе.

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