Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 05:05
Происшествие случилось в Волгодонске на бульваре Великой Победы. На пешеходном переходе водитель BMW сбил 63-летнюю женщину.
«Пенсионерка пыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора. Она погибла от полученных травм», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.
До этого двух водителей госпитализировали после ночного ДТП на Стачки в Ростове. Подробный материал об аварии читайте по ссылке.
Ранее шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами в донском регионе.