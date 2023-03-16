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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Площадь пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове достигла 800 квадратных метров

16 марта 2023, 10:35
Фото: ТГ канал telegarostov
Площадь пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове достигла 800 кв м
В Ростове-на-Дону пламя успело охватить 800 квадратных метров здания на улице Сиверса, 20, сообщает Telegram-канал Baza.
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Пожар

По этому адресу расположено здание Погрануправления ФСБ по региону. Ростовчане рассказали, что слышали громкий звук, а после повалили клубы дыма.

На улицах заметили пожарные машины, а территорию в районе пожара оцепили.

«Пожарные запрашивают бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков», — пишет Telegram-канал.

Появились кадры пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону 16 марта
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Отмечается, что могут быть пострадавшие, но официальной информации об этом не поступало. В данный момент она уточняется.

Власти региона по поводу случившегося комментарии не давали. 

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