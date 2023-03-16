Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По этому адресу расположено здание Погрануправления ФСБ по региону. Ростовчане рассказали, что слышали громкий звук, а после повалили клубы дыма.
На улицах заметили пожарные машины, а территорию в районе пожара оцепили.
«Пожарные запрашивают бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков», — пишет Telegram-канал.
Отмечается, что могут быть пострадавшие, но официальной информации об этом не поступало. В данный момент она уточняется.
Власти региона по поводу случившегося комментарии не давали.