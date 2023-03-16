Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Напомним, что жительница Ростова Марина Орлова обратилась в горбольницу № 1 им. Семашко (ЦГБ) для проведения косметической операции — удаления «жирового фартука». Однако после операции она обнаружила
Через четыре года после проведенной операции, в апреле 2022-го было назначено проведение экспертизы.
Жительнице Ростова разъяснили, что экспертиза — из категории сложных. Поэтому продлится она от трех месяцев до полугода.
Однако и через полгода ничего не произошло — результаты не были готовы. Не изменилась ситуация и сегодня.
«Адвокат позвонила в экспертизу, где ей сообщили, что оказывается, не хватает документов. Почему нам врут? Мы же передали все документы по списку. Причем в больнице мне на руки не выдали оригиналы — только заверенные копии. Их все я и отдала. Каких еще документов может не хватать? Но даже если и не хватает, то почему экспертиза бездействует и ничего не предпринимает?» — негодует Орлова.
По словам собеседницы, из-за отсутствия результатов, адвокат подала четыре жалобы. Но адекватного разъяснения происходящему, по словам Орловой, не поступило. Пришел ответ из прокуратуры. Этот документ есть в наличии редакции. В нем говорится о том, что «оснований для рассмотрения обращения» в прокуратуре не имеется, «поскольку отсутствуют сведения об использовании» полномочий обратившегося.
«У меня складывается впечатление, что все прекрасно знают об ошибках, допущенных во время моей операции, и просто тянут время», — делится мнением жительница Ростова.
В Бюро судебно-медицинской экспертизы корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что нехватка документов для проведения судмедэкспертизы вполне возможна.
«По копиям документов никто не будет проводить экспертизу. А истребовать оригиналы обязаны правоохранительные органы — те, кто назначал экспертизу. Если этого не произойдет, то, по закону, все могут вернуть без исполнения», — подчеркнул сотрудник Бюро. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, как и почему жительница Ростова Марина Орлова лишилась пупка.