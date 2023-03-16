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Updated Сегодня, 09:12

«Почему нам врут»: потерявшая пупок ростовчанка пожаловалась судмедэкспертизу

16 марта 2023, 09:10
Фото: 1MI
Потерявшая пупок ростовчанка пожаловалась на отсутствие результатов судмедэкспертизы

Потерявшая пупок ростовчанка пожаловалась на отсутствие результатов судмедэкспертизы

Потерявшая пупок во время операции жительница Ростова Марина Орлова уже почти год не может дождаться результатов судмедэкспертизы. Об этом она сообщила корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что жительница Ростова Марина Орлова обратилась в горбольницу № 1 им. Семашко (ЦГБ) для проведения косметической операции — удаления «жирового фартука». Однако после операции она обнаружила

Через четыре года после проведенной операции, в апреле 2022-го было назначено проведение экспертизы.

Жительнице Ростова разъяснили, что экспертиза — из категории сложных. Поэтому продлится она от трех месяцев до полугода.

Однако и через полгода ничего не произошло — результаты не были готовы. Не изменилась ситуация и сегодня.

«Адвокат позвонила в экспертизу, где ей сообщили, что оказывается, не хватает документов. Почему нам врут? Мы же передали все документы по списку. Причем в больнице мне на руки не выдали оригиналы — только заверенные копии. Их все я и отдала. Каких еще документов может не хватать? Но даже если и не хватает, то почему экспертиза бездействует и ничего не предпринимает?» — негодует Орлова.

Фото: GennadyL/cc0.1/wikimedia.org
Потерявшая пупок во время операции ростовчанка пожаловалась на затягивание экспертизы
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По словам собеседницы, из-за отсутствия результатов, адвокат подала четыре жалобы. Но адекватного разъяснения происходящему, по словам Орловой, не поступило. Пришел ответ из прокуратуры. Этот документ есть в наличии редакции. В нем говорится о том, что «оснований для рассмотрения обращения» в прокуратуре не имеется, «поскольку отсутствуют сведения об использовании» полномочий обратившегося.

«У меня складывается впечатление, что все прекрасно знают об ошибках, допущенных во время моей операции, и просто тянут время», — делится мнением жительница Ростова.

В Бюро судебно-медицинской экспертизы корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что нехватка документов для проведения судмедэкспертизы вполне возможна.

«По копиям документов никто не будет проводить экспертизу. А истребовать оригиналы обязаны правоохранительные органы — те, кто назначал экспертизу. Если этого не произойдет, то, по закону, все могут вернуть без исполнения», — подчеркнул сотрудник Бюро. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, как и почему жительница Ростова Марина Орлова лишилась пупка. 

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