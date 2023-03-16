«Адвокат позвонила в экспертизу, где ей сообщили, что оказывается, не хватает документов. Почему нам врут? Мы же передали все документы по списку. Причем в больнице мне на руки не выдали оригиналы — только заверенные копии. Их все я и отдала. Каких еще документов может не хватать? Но даже если и не хватает, то почему экспертиза бездействует и ничего не предпринимает?» — негодует Орлова.