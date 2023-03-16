rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Появились кадры пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону 16 марта

16 марта 2023, 10:20
Фото: ТГ канал telega_rostov
Появились кадры пожара в районе здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Донуз
Жители Ростова-на-Дону активно публикуют в соцсетях кадры с места пожара на улице Сиверса, 20.
Сюжет
Пожар

Ростовчане заявили, что слышали похожий на хлопок звук, после чего заметили клубы черного дыма, поднимающегося в небо. Они сразу начали делать фотографии и размещать в Интернете.

По сообщению УМЧС, возгорание началось на Сиверса, 20 и сейчас информация уточняется. Известно, что в этом здании находится региональное Погрануправление ФСБ.

Видео: ТГ канал telega_rostov
В Ростове-на-Дону назвали подробности пожара в районе Погрануправления ФСБ
Узнать подробнее

О пострадавших или погибших данных не было. Telegram-каналы пишут, что провели эвакуацию людей.

Власти региона пока эту ситуацию никак не комментировали.

О том, что говорят ростовчане по этому поводу, читайте в материале RostovGazeta. 

Читайте также:
«Стены дрожали»: ростовчане шокированы пожаром в районе Пограничного управления ФСБВ Ростове-на-Дону назвали подробности пожара в районе Погрануправления ФСБПожар вспыхнул в районе здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта
#Илья Протвинов#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Видео
Подпишитесь
«Стены дрожали»: ростовчане шокированы пожаром в районе Пограничного управления ФСБ
Сегодня, 10:09
В Ростове-на-Дону назвали подробности пожара в районе Погрануправления ФСБ
Сегодня, 10:03
Пожар вспыхнул в районе здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта
Сегодня, 09:47
Площадь пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове достигла 800 квадратных метров
Сегодня, 10:35
На территории Погрануправления ФСБ в Ростове загорелся склад
Сегодня, 10:29