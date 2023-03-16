Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Ростовчане заявили, что слышали похожий на хлопок звук, после чего заметили клубы черного дыма, поднимающегося в небо. Они сразу начали делать фотографии и размещать в Интернете.
По сообщению УМЧС, возгорание началось на Сиверса, 20 и сейчас информация уточняется. Известно, что в этом здании находится региональное Погрануправление ФСБ.
О пострадавших или погибших данных не было. Telegram-каналы пишут, что провели эвакуацию людей.
Власти региона пока эту ситуацию никак не комментировали.
О том, что говорят ростовчане по этому поводу, читайте в материале RostovGazeta.