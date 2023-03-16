Пожар в районе погранслужбы ФСБ Ростова: причины и подробности ЧС 16 марта

Спустя пару часов с начала пожара в СМИ сообщили о двух пострадавших и одном погибшем. Более того, некоторые издания получили информацию от собственных источников о том, что в БСМП доставили одного из пострадавших во время взрыва — мужчина имеет многочисленные переломы и попал в операционную в тяжелом состоянии. Также сообщается о поисках трех ростовчан, которых пока не удалось найти.