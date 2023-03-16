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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Пожар в районе погранслужбы ФСБ Ростова: причины и подробности ЧС 16 марта

16 марта 2023, 12:58
Фото: rostovgazeta.ru
Пожар в районе погранслужбы ФСБ Ростова: причины и подробности ЧС 16 марта
В четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону на улице Сиверса, 20 произошел взрыв и пожар, подробности и причины чрезвычайного происшествия рассказали в RostovGazeta.
Сюжет
Пожар

Обстоятельства пожара

В четверг, 16 марта, около 12.30 мск стали поступать первые сообщения о возгорании и дыме в районе здания на улице Сиверса, 20, которые заметили после звука взрыва, напугавшего ростовчан.

Спустя некоторое время стало известно, что огонь вспыхнул на втором этаже склада управления погранслужбы ФСБ по Ростовской области, где находились горючие материалы. В считанные минуты огонь охватил площадь порядка 800 квадратных метров, после чего к месту происшествия вызвали экстренные службы с составе 14 автоцистерн и другой спецтехники, а также 63 пожарных.

К месту происшествия вызвали экстренные службы с составе 14 автоцистерн и другой спецтехники, а также 63 пожарных.
Фото: rostovgazeta.ru

Пострадавшие и жертвы взрыва

Спустя пару часов с начала пожара в СМИ сообщили о двух пострадавших и одном погибшем. Более того, некоторые издания получили информацию от собственных источников о том, что в БСМП доставили одного из пострадавших во время взрыва — мужчина имеет многочисленные переломы и попал в операционную в тяжелом состоянии. Также сообщается о поисках трех ростовчан, которых пока не удалось найти.

Позднее стало известно о четырех пострадавших.

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Отметим, что ни одно из сообщений пока не получило подтверждения в экстренных службах, которые предпочли хранить молчание.

Отметим, что ни одно из сообщений пока не получило подтверждения в экстренных службах, которые предпочли хранить молчание.
Видео: rostovgazeta.ru

Причины пожара и реакция властей

Спустя 1,5 часа после первых сообщений о возгорании к населению обратился губернатор Василий Голубев, который объявил, что причиной пожара стали проблемы с электропроводкой в складских помещениях.

Он попросил ростовчан сохранять спокойствие, поскольку пожар не угрожает ближайшим домам, а также сообщил, что экстренные службы проводят эвакуацию гражданских лиц, находящихся в зоне ЧС.

Экстренные службы проводят эвакуацию гражданских лиц, находящихся в зоне ЧС.
Фото: rostovgazeta.ru

На период работ пожарных бригад движение на улице перекрыли в обе стороны. Также к месту пожара прибыл глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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