Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По словам горожан, вероятно загорелось одно из зданий в районе Погрануправления ФСБ РФ по региону. Они публикуют в соцсетях фотографии и видео, показывая поднимающиеся в небо черные клубы дыма.
Очевидцы сообщают о пожарных автомобилях. Ростовчане говорят, что якобы слышали в этом районе громкий звук, который они сравнили с хлопком.
«От этого звука стены дома задрожали», — пишут пользователи в комментариях.
«Да я слышала из квартиры этот звук», — заявили ростовчане.
«Сиверса, 20 подразделения выехали, информация уточняется», — прокомментировали в УМЧС по региону.
Ранее в Новочеркасске 12 марта в пожаре погиб житель многоэтажки.