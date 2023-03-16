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Пожар вспыхнул в районе здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта

16 марта 2023, 09:47
Фото: Яндекс.Карты
Пожар вспыхнул в районе здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта
В Ростове-на-Дону в четверг, 16 марта, начался крупный пожар на улице Сиверса, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
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Пожар

По словам горожан, вероятно загорелось одно из зданий в районе Погрануправления ФСБ РФ по региону. Они публикуют в соцсетях фотографии и видео, показывая поднимающиеся в небо черные клубы дыма.

Очевидцы сообщают о пожарных автомобилях. Ростовчане говорят, что якобы слышали в этом районе громкий звук, который они сравнили с хлопком. 

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Пожар вспыхнул в районе здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта
Видео: Ростов|Новости

«От этого звука стены дома задрожали», — пишут пользователи в комментариях.

«Да я слышала из квартиры этот звук», — заявили ростовчане.

«Сиверса, 20 подразделения выехали, информация уточняется», — прокомментировали в УМЧС по региону.

Ранее в Новочеркасске 12 марта в пожаре погиб житель многоэтажки.

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