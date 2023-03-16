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Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Президент Путин поручил обеспечить отпуск военным и добровольцам Ростовской области

16 марта 2023, 17:33
Фото: mil.ru
Президент Путин поручил обеспечить отпуск военным и добровольцам Ростовской области
Президент Владимир Путин распорядился выделить отпуск участника СВО на Украине из Ростовской области и других регионов России, информация об этом появилась на портале Кремля.

В среду, 15 марта, на портале правительства России опубликовали перечень поручений по реализации Послания президента Федеральному Собранию, где 11-м пунктом постановления указано обеспечение военным и добровольным участникам СВО обязательного отпуска.

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Так, согласно тексту поручения президента, МО РФ, Росгвардия, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД России должны будут обеспечить участникам спецоперации отпуск, продолжительность которого составит не менее двух недель без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратного пути. Такой отпуск военные и добровольцы должны будут получать не реже одного раза каждые шесть месяцев службы.

Теперь ведомствам и силовым структурам Российской Федерации предстоит подготовить соответствующие решения и доклады в срок к 15 апреля текущего года.

Ранее жителям Ростовской области объяснили, зачем их приглашают в военкоматы.

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