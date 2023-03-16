Президент Путин поручил обеспечить отпуск военным и добровольцам Ростовской области

Так, согласно тексту поручения президента, МО РФ, Росгвардия, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД России должны будут обеспечить участникам спецоперации отпуск, продолжительность которого составит не менее двух недель без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратного пути. Такой отпуск военные и добровольцы должны будут получать не реже одного раза каждые шесть месяцев службы.