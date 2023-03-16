Президент Путин поручил обеспечить отпуск военным и добровольцам Ростовской области

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В среду, 15 марта, на портале правительства России опубликовали перечень поручений по реализации Послания президента Федеральному Собранию, где 11-м пунктом постановления указано обеспечение военным и добровольным участникам СВО обязательного отпуска.
Так, согласно тексту поручения президента, МО РФ, Росгвардия, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД России должны будут обеспечить участникам спецоперации отпуск, продолжительность которого составит не менее двух недель без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратного пути. Такой отпуск военные и добровольцы должны будут получать не реже одного раза каждые шесть месяцев службы.
Теперь ведомствам и силовым структурам Российской Федерации предстоит подготовить соответствующие решения и доклады в срок к 15 апреля текущего года.
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