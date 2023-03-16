Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В сентябре минувшего года Сергей Дегтярев на почве ревности прибыл к дому своего знакомого. После этого он четыре раза выстрелил в него из охотничьего ружья.
Пострадавший скончался от полученных ранений, само убийство произошло в селе Ольховчик. После этого возбудили уголовное дело.
Теперь суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее неизвестный в Ростове-на-Дону открыл стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.