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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Расстрелявшего знакомого из ружья жителя Ростовской области посадили на 10 лет

16 марта 2023, 15:06
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области осудили за расстрел знакомого из ружья
В Ростовской области огласили приговор местному жителю, который убил своего знакомого, сообщили в региональной прокуратуре.

В сентябре минувшего года Сергей Дегтярев на почве ревности прибыл к дому своего знакомого. После этого он четыре раза выстрелил в него из охотничьего ружья.

Пострадавший скончался от полученных ранений, само убийство произошло в селе Ольховчик. После этого возбудили уголовное дело.

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Теперь суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Это решение не вступило в законную силу. 

Ранее неизвестный в Ростове-на-Дону открыл стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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