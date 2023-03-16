Жители Позднеевки в Миллеровском районе рассказали о последствиях половодья, в результате которого река вышла из берегов и мост ушёл под воду. Из-за этого в поселке перестал ездить школьный автобус. «Машины не проплывают. Ко всему, дорожное полотно в ямах перед и за мостом. Воды по колено!», — жалуются селяне.