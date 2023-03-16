Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Жители Позднеевки в Миллеровском районе рассказали о последствиях половодья, в результате которого река вышла из берегов и мост ушёл под воду. Из-за этого в поселке перестал ездить школьный автобус. «Машины не проплывают. Ко всему, дорожное полотно в ямах перед и за мостом. Воды по колено!», — жалуются селяне.
Большинство комментаторов иронично отнеслись к новости. Они пишут: «Никогда такого не было и вот опять!», «Ну, хотели весны — держите», «В этом году, конечно, паводок конкретный. Но я, как детстве, порадовалась за школьников. Ура, в школу не идти!».
Накануне жители Чертковского района пожаловались, что вынуждены перебираться через реку вплавь.