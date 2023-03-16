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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Река вышла из берегов в Ростовской области в марте

16 марта 2023, 08:21
Фото: vk.com/overhear_millerovo
Дети не могут добраться в школу из-за половодья в Ростовской области
Воды вышла из берегов в Миллеровском районе, затоплен мост в селе Позднеевка, об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Жители Позднеевки в Миллеровском районе рассказали о последствиях половодья, в результате которого река вышла из берегов и мост ушёл под воду. Из-за этого в поселке перестал ездить школьный автобус. «Машины не проплывают. Ко всему, дорожное полотно в ямах перед и за мостом. Воды по колено!», — жалуются селяне.

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Фото: vk.com/overhear_millerovo

Большинство комментаторов иронично отнеслись к новости. Они пишут: «Никогда такого не было и вот опять!», «Ну, хотели весны — держите», «В этом году, конечно, паводок конкретный. Но я, как детстве, порадовалась за школьников. Ура, в школу не идти!».

Накануне жители Чертковского района пожаловались, что вынуждены перебираться через реку вплавь.

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#Дети#Виктория Прутковская#Происшествие#Происшествия#Новости
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