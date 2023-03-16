Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Медики подчеркивают, что тяжелое отравление, вызванное приемом большой дозы консервированной продукции с возбудителем ботулизма, является особенно опасным. Ситуация ухудшается если человек не спешит обращаться за медицинской помощью, ожидая, что болезнь отступит сама. В таких случаях смертность может достигать 50%.
«Для того, чтобы защитить себя и своих близких от ботулизма, не следует покупать консервированные продукты с рук. Ведь в домашних условиях практически невозможно соблюсти меры термической обработки. Тем более, когда речь идет о грибах», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
По словам собеседника, риск покупать с рук консервированные продукты, изготовленные кустарным способом, не оправдан. В магазинах представлен широкий ассортимент подобной консервированной продукции, которая проходит должную термическую обработку под необходимым контролем.
Подробнее в материале: «Опасные консервы»: ростовский врач рассказал, как избежать ботулизма