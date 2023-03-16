«Для того, чтобы защитить себя и своих близких от ботулизма, не следует покупать консервированные продукты с рук. Ведь в домашних условиях практически невозможно соблюсти меры термической обработки. Тем более, когда речь идет о грибах», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.