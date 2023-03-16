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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

«Риск не оправдан»: врач рассказал ростовчанам об опасности покупки консервов с рук

16 марта 2023, 08:59
Фото: 1MI
«Риск не оправдан»: врач рассказал ростовчанам об опасности покупки консервов с рук

Врач рассказал, почему в Ростове опасно покупать консервы

Ботулизм — это опасное заболевание. В домашних условиях невозможно простерилизовать банки и их содержимое должным образом. Поэтому лучше всего воздержаться от приобретения консервированных продуктов с рук, сообщили корреспонденту в одной из поликлиник Ростова.

Медики подчеркивают, что тяжелое отравление, вызванное приемом большой дозы консервированной продукции с возбудителем ботулизма, является особенно опасным. Ситуация ухудшается если человек не спешит обращаться за медицинской помощью, ожидая, что болезнь отступит сама. В таких случаях смертность может достигать 50%.

«Для того, чтобы защитить себя и своих близких от ботулизма, не следует покупать консервированные продукты с рук. Ведь в домашних условиях практически невозможно соблюсти меры термической обработки. Тем более, когда речь идет о грибах», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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По словам собеседника, риск покупать с рук консервированные продукты, изготовленные кустарным способом, не оправдан. В магазинах представлен широкий ассортимент подобной консервированной продукции, которая проходит должную термическую обработку под необходимым контролем.

Подробнее в материале: «Опасные консервы»: ростовский врач рассказал, как избежать ботулизма

«Опасные консервы»: ростовский врач рассказал, как избежать ботулизма
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