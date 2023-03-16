Россияне выбирают юань: в чем причина роста популярности китайской валюты

Сообщается, что 17% жителей России сейчас держат деньги в юане, 8% — в евро. Российский рубль все еще находится на первом месте, привлекая более трети населения, а доллар США занимает второе место среди наиболее популярных валют для хранения сбережений, пишет 360tv.ru.