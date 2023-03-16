Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По их словам, проблема актуальна четыре года, но никто не занимается ее решением. Они рассказали, что вода по пешеходной зоне течет рекой.
«Люди не могут пройти и проехать в этом месте, падают, проваливаются в ямы. Кто будет ремонтировать неисправность трубопроводов и устранит это многолетнее безобразие», — поинтересовался автор.
Пользователи в комментариях написали, что также сталкиваются с подобной проблемой.
«Поддерживаю! Хожу там каждый день на работу. Течет более четырех лет… Зимой наледи огромные выходят на трассу, из-за чего машины буксуют, а люди боятся ходить», — написали ростовчане.
«Длится это очень давно. Вот так посреди города среди давно построенных домов оказывается ничейный кусок земли», — говорится в комментариях.
Ранее кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону днем 2 марта.