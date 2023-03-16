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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Ростовчане заявили о непрекращающемся четыре года потопе на Таганрогской

16 марта 2023, 05:16
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской длительное время подтапливает тротуар, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, проблема актуальна четыре года, но никто не занимается ее решением. Они рассказали, что вода по пешеходной зоне течет рекой.

«Люди не могут пройти и проехать в этом месте, падают, проваливаются в ямы. Кто будет ремонтировать неисправность трубопроводов и устранит это многолетнее безобразие», — поинтересовался автор.

Пользователи в комментариях написали, что также сталкиваются с подобной проблемой.

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«Поддерживаю! Хожу там каждый день на работу. Течет более четырех лет… Зимой наледи огромные выходят на трассу, из-за чего машины буксуют, а люди боятся ходить», — написали ростовчане.

«Длится это очень давно. Вот так посреди города среди давно построенных домов оказывается ничейный кусок земли», — говорится в комментариях.

Ранее кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону днем 2 марта.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
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