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Сбер в Ростовской области отправил на переработку около 60 тонн вторсырья

16 марта 2023, 15:00
Фото: Искуственный интеллект / Сбер
За прошедший год около 60 тонн вторсырья было отправлено областным Сбером на переработку. Основную часть — 32 тонны, составили отходы бумаги и картона. 20 тонн пришлось на лом черных металлов, а 5 тонн на пленку и полиэтилен.

В сборе вторсырья участвовали не только отделения Ростова-на-Дону, но и Батайска, Новошахтинска, Волгодонска, Зернограда, Миллерово, Белой Калитвы, Новочеркасска и Сальска.

В Сбере пояснили, что раздельный сбор отходов введен в офисах банка по всей стране. Что касается Ростовской области, то в 38 отделениях банка были установлены контейнеры для сбора отработанных батареек. Так с 2020 года в переработку было отправлено 0,5 тонн батареек, что существенно уменьшило воздействие производственной деятельности человека на окружающую среду.

К экологической акции по сбору вторсырья и его переработке присоединилась и группа компаний «Светлый». В коллаборации с Сбером компания запустила цех по производству топливных гранул из отходов первичной переработки сельскохозяйственной продукции — лузги подсолнечника и иных биоресурсов.

В Сбере отметили, что вторичная переработка отходов как нельзя лучше показывает рациональный принцип утилизации мусора. Например из макулатуры можно получить технические ткани, линолеум, рубероид, материалы для ремонта дорог и многое другое, а переработанный пластик использовать в изготовлении одежды и обуви.

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, Сбер снижает влияние на окружающую среду в рамках своей ESG-стратегии.

— Мы внедрили во всех офисах раздельный сбор сырья для вторичной переработки и перешли на электронный документооборот. Хочется, чтобы подобные экоактивности вошли в привычку каждого сотрудника, также мы привлекаем клиентов и партнёров для решения экологических и социальных вопросов, — отметил Руслан Салимов.

Стоит напомнить, что на протяжении всего 2022 года Сбер был генеральным партнёром одной из крупнейших экологических инициатив России — акции «Сохраним лес». Тогда волонтёры и сотрудники банка высадили порядка 15 тыс. деревьев в Ростовской области. А сегодня эта инициатива входит в национальный проект «Экология».

 

 

#Елена Янкевич
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