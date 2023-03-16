Сбер в Ростовской области отправил на переработку около 60 тонн вторсырья

В Сбере пояснили, что раздельный сбор отходов введен в офисах банка по всей стране. Что касается Ростовской области, то в 38 отделениях банка были установлены контейнеры для сбора отработанных батареек. Так с 2020 года в переработку было отправлено 0,5 тонн батареек, что существенно уменьшило воздействие производственной деятельности человека на окружающую среду.