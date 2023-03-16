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Сколько стоит «Москвич 3» в Ростове-на-Дону и где его продают

16 марта 2023, 03:51
Фото: JustAnotherCarDesigner/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Сколько стоит «Москвич 3» в Ростове-на-Дону и где его продают
Жителям Ростова-на-Дону уже начали предлагать новые автомобили «Москвич». Сколько они стоят, что из себя представляют и где их можно приобрести, в материале RostovGazeta.

Что известно о «Москвиче 3»

«Москвич 3» выпускают с ноября 2022 года и в целом он представляет собой китайский кроссовер. Его доставляют в Россию в разобранном виде и затем собирают методом крупноузловой сборки.

По информации «Википедии», в декабре 2022 года удалось продать шесть автомобилей, в январе 2023 года — 29. Есть также электрокар «Москвич», но стоит он дороже.

Продажи «Москвича-3» в регионах

В середине января производитель писал в Telegram-канале, что дилерские центры в нескольких городах до 31 января получат обновленный «Москвич». Тогда речь шла о Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе.

Подписчикам пообещали, что география присутствия будет расширяться. В Сети ходили слухи, что за внедорожник придется отдать около двух миллионов рублей. Электромобиль обойдется в 3,5 миллиона.

Купить «Москвич-3» в салоне в Ростове
Фото: aleksandarlittlewolf/freepik.com

Купить «Москвич-3» в салоне в Ростове

В Ростове-на-Дону найти этот автомобиль можно на сайтах как минимум двух дилеров. Один из них предлагает модель с мощностью двигателя 150 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. За этот автомобиль придется отдать 1,8 миллиона рублей.

У автомобиля следующие характеристики:

  1. Коробка — Механика / Вариатор;
  2. Тип двигателя — бензиновый;
  3. Привод — передний;
  4. Максимальная скорость — 170 километров в час.

Заказать также можно и электрическую версию автомобиля, но стоимость не раскрывается. Все зависит от условий, которые предложат сотрудники.

Другой дилер предлагает записаться на тест-драйв и на практике узнать о возможностях автомобиля. В компании рассказали, что в машинах есть:

  1. Многофункциональный руль с электроусилителем и блоком управления круиз-контролем;
  2. Цифровая приборная панель с дисплеем и мультимедийной системой с сенсорным экраном;
  3. Шесть динамиков и система камер кругового обзора;
  4. Электрический стояночный тормоз с функцией автоудержания.
Заказать также можно и электрическую версию автомобиля, но стоимость не раскрывается.
Фото: asphotofamily/freepik.com

Найти через Интернет в Ростове-на-Дону подержанные автомобили «Москвич 3» от частников пока не удалось.

Ранее более 70% ростовчан заявили, что никогда не купят обновленный «Москвич».

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Москвич#Машина
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