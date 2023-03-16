В Ростове-на-Дону найти этот автомобиль можно на сайтах как минимум двух дилеров. Один из них предлагает модель с мощностью двигателя 150 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. За этот автомобиль придется отдать 1,8 миллиона рублей.