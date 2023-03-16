Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
«Москвич 3» выпускают с ноября 2022 года и в целом он представляет собой китайский кроссовер. Его доставляют в Россию в разобранном виде и затем собирают методом крупноузловой сборки.
По информации «Википедии», в декабре 2022 года удалось продать шесть автомобилей, в январе 2023 года — 29. Есть также электрокар «Москвич», но стоит он дороже.
В середине января производитель писал в Telegram-канале, что дилерские центры в нескольких городах до 31 января получат обновленный «Москвич». Тогда речь шла о Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе.
Подписчикам пообещали, что география присутствия будет расширяться. В Сети ходили слухи, что за внедорожник придется отдать около двух миллионов рублей. Электромобиль обойдется в 3,5 миллиона.
В Ростове-на-Дону найти этот автомобиль можно на сайтах как минимум двух дилеров. Один из них предлагает модель с мощностью двигателя 150 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. За этот автомобиль придется отдать 1,8 миллиона рублей.
У автомобиля следующие характеристики:
Заказать также можно и электрическую версию автомобиля, но стоимость не раскрывается. Все зависит от условий, которые предложат сотрудники.
Другой дилер предлагает записаться на тест-драйв и на практике узнать о возможностях автомобиля. В компании рассказали, что в машинах есть:
Найти через Интернет в Ростове-на-Дону подержанные автомобили «Москвич 3» от частников пока не удалось.
Ранее более 70% ростовчан заявили, что никогда не купят обновленный «Москвич».