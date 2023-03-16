Стала известна причина пожара в районе здания погранслужбы ФСБ в Ростове

По предварительной информации Telegram-канала Mash, пожар локализован на складах материально-технического обеспечения. В настоящий момент въезд на территорию перекрыт, издание сообщает, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки. После замыкания искры было достаточно, чтобы поджечь емкости с горюче-смазочными материалами.