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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Стала известна причина пожара в районе здания погранслужбы ФСБ в Ростове

16 марта 2023, 10:51
Фото: 1MI
Стала известна причина пожара в районе здания погранслужбы ФСБ в Ростове
В Ростове причиной пожара в районе здания погранслужбы ФСБ стали проблемы с электропроводкой, об этом сообщили федеральные СМИ.
Сюжет
Пожар

Напомним, в четверг, 16 марта, около 12.30 мск в центре Ростова в районе здания погранслужбы ФСБ вспыхнул пожар. Огонь стремительно охватил внутренние помещения здания на улице Сиверса, а в небо поднялись плотные клубы черного дыма.

Площадь пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове достигла 800 квадратных метров
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По предварительной информации Telegram-канала Mash, пожар локализован на складах материально-технического обеспечения. В настоящий момент въезд на территорию перекрыт, издание сообщает, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки. После замыкания искры было достаточно, чтобы поджечь емкости с горюче-смазочными материалами.

По предварительной информации, пока не получившей подтверждения в официальных органах власти, очаг пожара расположен на втором этаже кирпичного здания. В настоящий момент огонь охватил 800 «квадратов».

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