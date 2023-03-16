Стала известна причина пожара в районе здания погранслужбы ФСБ в Ростове

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Напомним, в четверг, 16 марта, около 12.30 мск в центре Ростова в районе здания погранслужбы ФСБ вспыхнул пожар. Огонь стремительно охватил внутренние помещения здания на улице Сиверса, а в небо поднялись плотные клубы черного дыма.
По предварительной информации Telegram-канала Mash, пожар локализован на складах материально-технического обеспечения. В настоящий момент въезд на территорию перекрыт, издание сообщает, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки. После замыкания искры было достаточно, чтобы поджечь емкости с горюче-смазочными материалами.
По предварительной информации, пока не получившей подтверждения в официальных органах власти, очаг пожара расположен на втором этаже кирпичного здания. В настоящий момент огонь охватил 800 «квадратов».