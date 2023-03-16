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Студентов таможенного училища эвакуировали из-за пожара в ПУ ФСБ на Сиверса в Ростове

16 марта 2023, 11:10
Фото: 1MI
Студентов таможенного училища эвакуировали из-за пожара на Сиверса, 20 в Ростове
Студентов таможенного училища эвакуировали из-за близости к пожару в здании Погрануправления ФСБ в Ростове, сообщают СМИ.
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Пожар

Пожар произошел на территории Погрануправления ФСБ на Сиверса, 20 в Ростове. Огонь вспыхнул в здании склада. Там из-за проблем с проводкой загорелись емкости с топливом, спровоцировав взрыв.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, ГИБДД и скорая помощь. Пожарные могут работать только из укрытий, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания.

Сообщается, что эвакуированы жильцы соседних домов. Также, по информации 161.ру, эвакуируют и студентов близлежащего таможенного училища.

Стала известна причина пожара в районе здания погранслужбы ФСБ в Ростове
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Информация о пожаре уточняется.

Ранее сообщалось, что, как минимум, двое пострадали во время пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове.

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