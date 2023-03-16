Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Пожар произошел на территории Погрануправления ФСБ на Сиверса, 20 в Ростове. Огонь вспыхнул в здании склада. Там из-за проблем с проводкой загорелись емкости с топливом, спровоцировав взрыв.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, ГИБДД и скорая помощь. Пожарные могут работать только из укрытий, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания.
Сообщается, что эвакуированы жильцы соседних домов. Также, по информации 161.ру, эвакуируют и студентов близлежащего таможенного училища.
Информация о пожаре уточняется.
Ранее сообщалось, что, как минимум, двое пострадали во время пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове.