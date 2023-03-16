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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Существенные проблемы: эксперт пояснил, зачем рассылают повестки в Ростовской области

16 марта 2023, 09:14
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Эксперт Абросимов пояснил, зачем раздают повестки военнообязанным Ростовской области

Эксперт Абросимов пояснил, зачем раздают повестки военнообязанным Ростовской области

Проводимая в 2022 году частичная мобилизация выявила существующие проблемы — отсутствие нормального документооборота в военкоматах. Поэтому проводится работа по актуализации данных, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

Собеседник напоминает, что в прошлом году вышел приказ о переведении базы данных призывников и резервистов в электронную форму. Сделать это необходимо до 1 января 2024 года.

«При проведении частичной мобилизации мы столкнулись с отсутствием нормального документооборота. На некоторых военнообязанных не оказалось документов. Многие — уже с инвалидностью, а до сих пор числились призывниками», — разъясняет Дмитрий Абросимов.

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Поэтому, по словам эксперта, жители Ростовской области и стали получать повестки — для уточнения и актуализации данных воинского учета.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему Ростовская область осенью 2022 года получила новое мобилизационное задание. 

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