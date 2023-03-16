Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Собеседник напоминает, что в прошлом году вышел приказ о переведении базы данных призывников и резервистов в электронную форму. Сделать это необходимо до 1 января 2024 года.
«При проведении частичной мобилизации мы столкнулись с отсутствием нормального документооборота. На некоторых военнообязанных не оказалось документов. Многие — уже с инвалидностью, а до сих пор числились призывниками», — разъясняет Дмитрий Абросимов.
Поэтому, по словам эксперта, жители Ростовской области и стали получать повестки — для уточнения и актуализации данных воинского учета.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему Ростовская область осенью 2022 года получила новое мобилизационное задание.