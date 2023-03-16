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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Тело сильно обгорело: личность погибшего в здании ПУ ФСБ в Ростове пока не установили

16 марта 2023, 13:04
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове не удалось опознать погибшего при пожаре в здании Погрануправления ФСБ

Личность погибшего при пожаре в здании ПУ ФСБ в Ростове пока установить не удалось

В Ростове-на-Дону пока не получилось установить личность погибшего при пожаре в здании Погрануправления ФСБ по региону, сообщает Telegram-канал 112.
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Пожар

Канал пишет, что во время возгорания погиб один человек, но личность не установили, так как тело сильно обгорело.

«Местонахождение еще троих человек не установлено», — говорится в публикации. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Пожар начался в четверг около 12.30 и успел распространиться на площади более 800 квадратных метров. Причиной оказалось короткое замыкание электропроводки, что привело к взрыву емкостей с горюче-смазочными материалами.

В районе появилось большое количество сотрудников полиции, оцепивших территорию. Водителям приходится искать пути объезда.

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