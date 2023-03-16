Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Канал пишет, что во время возгорания погиб один человек, но личность не установили, так как тело сильно обгорело.
«Местонахождение еще троих человек не установлено», — говорится в публикации. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Пожар начался в четверг около 12.30 и успел распространиться на площади более 800 квадратных метров. Причиной оказалось короткое замыкание электропроводки, что привело к взрыву емкостей с горюче-смазочными материалами.
В районе появилось большое количество сотрудников полиции, оцепивших территорию. Водителям приходится искать пути объезда.