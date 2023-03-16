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Цифровая платформа МСП.РФ за год работы оказала помощь бизнесу более 1,8 млн раз

16 марта 2023, 09:50
Фото: pxhere.com
За первый год работы на цифровой платформе МСП.РФ успели зарегистрироваться более 320 тысяч пользователей.

Платформа заинтересовала представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых и тех, кто еще только задумался об открытии своего дела. Было зафиксировано более 1,8 миллиона обращений к сервисам, продуктам и контенту МСП.РФ. Как сообщает ria, каждый пользователь в течение года использовал сервис в среднем 5,6 раза. Примерно 260 тысяч обращений касались заявок на меры поддержки, льготных лизинговых и кредитных программ. Платформа создавалась с целью предоставить каждому предпринимателю возможность дистанционно получать необходимые меры поддержки.

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, цифровая платформа должна была помочь налаживанию эффективной обратной связи бизнеса с государством.

По данным гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, перед началом работы платформы нужно было проделать большую работу, привлекая для этого предпринимателей. С их помощью удалось узнать, какие услуги, по их мнению, были бы в приоритете для цифровизации. Так, большим спросом пользовался сервис «Региональные меры поддержки».

На МСП.РФ представлено больше 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов, на которые в течение года поступило более 20 тысяч онлайн-заявок от бизнеса. «Производственная кооперация и сбыт» оказались в числе наиболее востребованных. Платформе удалось объединить российских и заграничных поставщиков и заказчиков. Благодаря этой технологии поддержку получили более 2,5 тысячи компаний. А к сервису, который помогает проверить контрагентов, обратились свыше 15 тысяч предпринимателей.

Разработкой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса совместно занимались Корпорация МСП и Минэкономразвития. Она постоянно совершенствуется, что предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Курирует реализацию проекта первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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