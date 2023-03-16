Цифровая платформа МСП.РФ за год работы оказала помощь бизнесу более 1,8 млн раз

На МСП.РФ представлено больше 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов, на которые в течение года поступило более 20 тысяч онлайн-заявок от бизнеса. «Производственная кооперация и сбыт» оказались в числе наиболее востребованных. Платформе удалось объединить российских и заграничных поставщиков и заказчиков. Благодаря этой технологии поддержку получили более 2,5 тысячи компаний. А к сервису, который помогает проверить контрагентов, обратились свыше 15 тысяч предпринимателей.