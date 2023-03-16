Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Напомним, из-за короткого замыкания загорелись хозяйственные постройки здания Погрануправления ФСБ. Это привело также к взрыву емкостей с горюче-смазочными материалами.
Пострадал один человек, его доставили в больницу. В данный момент продолжается ликвидация пожара, к этим работам привлекли более 60 человек.
Побывавший на месте корреспондент RostovGazeta поговорил с одним из пожарных. Он рассказал, что тушить огонь будут еще долго.
«Ликвидация огня продолжается. Здесь еще тушить и тушить», — уточнил собеседник.
Корреспондент заметил большое количество полицейских, которые делают обходы по дворам. Сама территория полностью оцеплена, пройти или проехать невозможно.
Местные жители рассказывают, что слышали звуки взрыва, из-за которых тряслись окна.