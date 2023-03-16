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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

«Тушить и тушить»: пожарные рассказали, когда справятся с пожаром в ПУ ФСБ в Ростове

16 марта 2023, 12:37
Фото: rostovgazeta.ru
Пожарные заявили, что быстро потушить здание Погрануправления ФСБ в Ростове не выйдет

Пожарные заявили, что потушить пожар в здании ПУ ФСБ быстро не получится

В Ростове-на-Дону пожарный рассказал, что быстро потушить здание Погрануправления ФСБ РФ по региону не получится, сообщает корреспондент RostovGazeta.
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Пожар

Напомним, из-за короткого замыкания загорелись хозяйственные постройки здания Погрануправления ФСБ. Это привело также к взрыву емкостей с горюче-смазочными материалами.

Пострадал один человек, его доставили в больницу. В данный момент продолжается ликвидация пожара, к этим работам привлекли более 60 человек.

Побывавший на месте корреспондент RostovGazeta поговорил с одним из пожарных. Он рассказал, что тушить огонь будут еще долго.

Пожарные заявили, что быстро потушить здание Погрануправления ФСБ в Ростове не выйдет
Видео: rostovgazeta.ru
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«Ликвидация огня продолжается. Здесь еще тушить и тушить», — уточнил собеседник.

Корреспондент заметил большое количество полицейских, которые делают обходы по дворам. Сама территория полностью оцеплена, пройти или проехать невозможно.

Местные жители рассказывают, что слышали звуки взрыва, из-за которых тряслись окна.

«Ликвидация огня продолжается. Здесь еще тушить и тушить», — уточнил собеседник.
Фото: RostovGazeta
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