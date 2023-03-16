В Морозовске мать подростков будут судить за попытку приучить детей к наркотикам

Сообщается, что ранее жительница Морозовска уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а потому ее семья состояла на учете в полиции, сотрудники которой и выявили правонарушения в отношении несовершеннолетних. Сейчас подростки находятся у бабушки, их мать заключили под стражу, а в суд направлены материалы дела для дальнейшего рассмотрения.