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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В Морозовске мать подростков будут судить за попытку приучить детей к наркотикам

16 марта 2023, 15:05
Фото: 1MI
В Морозовске мать подростков будут судить за попытку приучить детей к наркотикам
В Морозовске в отношении матери двоих детей возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и попытки приучить детей к наркотикам, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Морозовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование в отношении 35-летней горожанки, подозреваемой в неисполнении родительских обязанностей и склонению своих детей к употреблению наркотиков.

Следователи представили версию, согласно которой обвиняемая, воспитывающая детей 13 и 14 лет, не исполняла обязанности по воспитанию своих детей, а в период с января по март 2022 года пыталась склонить детей к употреблению наркотиков и их аналогов.

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Сообщается, что ранее жительница Морозовска уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а потому ее семья состояла на учете в полиции, сотрудники которой и выявили правонарушения в отношении несовершеннолетних. Сейчас подростки находятся у бабушки, их мать заключили под стражу, а в суд направлены материалы дела для дальнейшего рассмотрения.

Ранее наказание группы закладчиков составило более 50 лет тюрьмы.

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