В Морозовске мать подростков будут судить за попытку приучить детей к наркотикам

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Морозовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование в отношении 35-летней горожанки, подозреваемой в неисполнении родительских обязанностей и склонению своих детей к употреблению наркотиков.
Следователи представили версию, согласно которой обвиняемая, воспитывающая детей 13 и 14 лет, не исполняла обязанности по воспитанию своих детей, а в период с января по март 2022 года пыталась склонить детей к употреблению наркотиков и их аналогов.
Сообщается, что ранее жительница Морозовска уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а потому ее семья состояла на учете в полиции, сотрудники которой и выявили правонарушения в отношении несовершеннолетних. Сейчас подростки находятся у бабушки, их мать заключили под стражу, а в суд направлены материалы дела для дальнейшего рассмотрения.
Ранее наказание группы закладчиков составило более 50 лет тюрьмы.