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Published Сегодня, 16:47

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Updated Сегодня, 16:49

В Ростове 18 марта пройдут мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма

16 марта 2023, 16:47
Фото: donland.ru
В Ростове 18 марта пройдут мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма
В Ростове жители отпразднуют воссоединение Крыма и Севастополя с Россией флешмобом, концертом и ярмарками, об этом объявили в городской администрации.

В субботу, 18 марта, в Ростове-на-Дону пройдут масштабные гуляния, посвященные присоединению Крыма и Севастополя к России.

В этот день в 11.00 мск перед зданием исторического парка пройдет патриотический флешмоб, участники которого развернут 30-метровый российский флаг. А в парке имени Максима Горького в это же время пройдет праздничный концерт.

Уже в 11.30 мск после завершения флешмоба в Ростове проведут презентацию интерактивной выставки «Небо Родины» в парке «Россия — моя история», посвященной судьбам донских летчиков, участников Великой Отечественной войны, посетить выставку можно будет с 18 по 30 марта. Сама презентация начнется с показа документального фильма «Произносите наши имена» и выступления участников донского отделения «Поисковое движение России».

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Вечером в 18.00 мск ростовчане и гости города смогут посетить тематическую экскурсию «Великие сражения династии Рюриковичей».

В администрации Ростова добавили, что в 10.00 мск в субботу в парке «Левобережном» пройдет ярмарка народных промыслов, а в парке «Дружба» в 12.00 мск проведут флешмоб «Крымская весна».

Ранее стало известно, какую иллюминацию увидят на телебашне ростовчане в День воссоединения Крыма с Россией.

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