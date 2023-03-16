В Ростове 18 марта пройдут мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма

Уже в 11.30 мск после завершения флешмоба в Ростове проведут презентацию интерактивной выставки «Небо Родины» в парке «Россия — моя история», посвященной судьбам донских летчиков, участников Великой Отечественной войны, посетить выставку можно будет с 18 по 30 марта. Сама презентация начнется с показа документального фильма «Произносите наши имена» и выступления участников донского отделения «Поисковое движение России».