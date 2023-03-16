В Ростове число жертв пожара на Сиверса выросло до трех человек

На ликвидацию огня потребовалось несколько часов и десятки пожарных с 14 единицами спецтехники, однако, несмотря на старания экстренных служб, на месте происшествия обнаружили одно обгоревшее тело и двух пострадавших, еще как минимум три человека пропали без вести.