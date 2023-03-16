В Ростове число жертв пожара на Сиверса выросло до трех человек

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Напомним, в четверг, 16 марта, в Ростове на Сиверса, 20 произошел пожар, который охватил более 800 «квадратов» площади гаражного бокса, принадлежащего управлению погранслужбы ФСБ по Ростовской области.
На ликвидацию огня потребовалось несколько часов и десятки пожарных с 14 единицами спецтехники, однако, несмотря на старания экстренных служб, на месте происшествия обнаружили одно обгоревшее тело и двух пострадавших, еще как минимум три человека пропали без вести.
Спустя 4,5 часа с начала пожара источник в экстренных служб предоставил портал Interfax. Россия комментарий о том, что количество жертв увеличилось в три раза.
«На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших. Также есть пропавшие без вести», — цитирует собеседника издание, при этом источник не стал уточнять количество пропавших без вести дончан.
Через 15 минут источник сообщил о том, что на месте происшествия нашли третье тело.
Тем временем, пресс-служба МЧС и местные органы власти продолжают безмолвствовать, несмотря на запросы журналистов о достоверных сведениях о произошедшем. Данные о взрыве и его последствиях уточняются.