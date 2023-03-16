Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Объединенная пресс-служба судов Ростовской области объявила, что вторая инстанция поддержала решение суда о закрытии цеха по производству здоровых рационов питания Good Food, ставших причиной серьезного отравления десятков клиентов в феврале 2023 года.
Тогда массовые отравления стали причиной громкого скандала, а по факту обращений потерпевших завели уголовное дело. После этого на судебном заседании было принято решение прекратить работу цеха на три месяца (90 суток). Сейчас это решение поддержал и Ростовской областной суд, который запретил не только работу производства, но также отгрузку готовых товаров.
Сотрудники полиции Ростова-на-Дону объявили, что не смогли обнаружить заказчиков или координаторов массовых беспорядков у торговых центров, которые фиксировали в конце февраля.
Тогда и ростовчане, и власти предполагали, что причиной сходок групп неформалов стал чей-то враждебный замысел, однако спустя пару недель удалось выяснить, что организаторами были обычные подростки, которые сообщали о сходках и массовых драках в чатах.
«Конкретной организации, которая стояла бы за всем этим, — нет», — сообщили местные СМИ со ссылкой на информацию представителя регионального УМВД Артема Воробьева.
Самым значимым событием дня стал взрыв и пожар в здании ремонтной мастерской и гаражного бокса управления погранслужбы ФСБ по Ростовской области. Для ликвидации огня, эвакуации населения задействовали десятки сотрудников экстренных служб, а ради проведения работ по пожаротушению пришлось ограничить проезд в зоне возгорания.
Первые сообщения о пожаре поступили еще в 12.30 мск, после чего огнеборцам потребовалось несколько часов на ликвидацию огня, спасение пострадавших и поиск тел жертв огня, число которых по последним сообщениям достигло трех человек. Согласно информации СМИ, к месту происшествия также прибыли саперы, хотя официальной причиной пожара власти назвали взрыв горючих материалов в результате неполадок с проводкой.
Стоит заметить, что большая часть информации пока не получила подтверждения от пресс-службы МЧС, которая продолжает хранить молчание в течение 5,5 часов. Данные уточняются.