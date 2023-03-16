Тогда массовые отравления стали причиной громкого скандала, а по факту обращений потерпевших завели уголовное дело. После этого на судебном заседании было принято решение прекратить работу цеха на три месяца (90 суток). Сейчас это решение поддержал и Ростовской областной суд, который запретил не только работу производства, но также отгрузку готовых товаров.