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Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

В Ростове горит здание силовиков, пока подростки устраивают массовые драки

16 марта 2023, 15:49
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове горят здания силовиков, пока подростки устраивают массовые драки
В Ростове жителям не удастся поесть здоровой еды, пока в городе горят здания Погранслужбы ФСБ, и подростки устраивают общественные беспорядки.

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Объединенная пресс-служба судов Ростовской области объявила, что вторая инстанция поддержала решение суда о закрытии цеха по производству здоровых рационов питания Good Food, ставших причиной серьезного отравления десятков клиентов в феврале 2023 года.

Тогда массовые отравления стали причиной громкого скандала, а по факту обращений потерпевших завели уголовное дело. После этого на судебном заседании было принято решение прекратить работу цеха на три месяца (90 суток). Сейчас это решение поддержал и Ростовской областной суд, который запретил не только работу производства, но также отгрузку готовых товаров.

Объединенная пресс-служба судов Ростовской области объявила, что вторая инстанция поддержала решение суда о закрытии цеха по производству здоровых рационов питания Good Food
Фото: ТГ канал good_food_rostov

Теневых фигур не обнаружено

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону объявили, что не смогли обнаружить заказчиков или координаторов массовых беспорядков у торговых центров, которые фиксировали в конце февраля.

Тогда и ростовчане, и власти предполагали, что причиной сходок групп неформалов стал чей-то враждебный замысел, однако спустя пару недель удалось выяснить, что организаторами были обычные подростки, которые сообщали о сходках и массовых драках в чатах.

«Конкретной организации, которая стояла бы за всем этим, — нет», — сообщили местные СМИ со ссылкой на информацию представителя регионального УМВД Артема Воробьева.

Погибли, пропали, пострадали: чем обернулся пожар в здании Погранслужбы ФСБ

Самым значимым событием дня стал взрыв и пожар в здании ремонтной мастерской и гаражного бокса управления погранслужбы ФСБ по Ростовской области. Для ликвидации огня, эвакуации населения задействовали десятки сотрудников экстренных служб, а ради проведения работ по пожаротушению пришлось ограничить проезд в зоне возгорания.

Погибли, пропали, пострадали: чем обернулся пожар в здании ФСБ
Фото: RostovGazeta
Пожар в районе погранслужбы ФСБ Ростова: причины и подробности ЧС 16 марта
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Первые сообщения о пожаре поступили еще в 12.30 мск, после чего огнеборцам потребовалось несколько часов на ликвидацию огня, спасение пострадавших и поиск тел жертв огня, число которых по последним сообщениям достигло трех человек. Согласно информации СМИ, к месту происшествия также прибыли саперы, хотя официальной причиной пожара власти назвали взрыв горючих материалов в результате неполадок с проводкой.

Стоит заметить, что большая часть информации пока не получила подтверждения от пресс-службы МЧС, которая продолжает хранить молчание в течение 5,5 часов. Данные уточняются.

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