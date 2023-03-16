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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Ростове ликвидировали открытое горение здания погранслужбы ФСБ

16 марта 2023, 12:20
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове ликвидировали открытое горение здания погранслужбы ФСБ
В Ростове ликвидировали открытое горение на складах погранслужбы ФСБ по Ростовской области, об этом сообщил ТАСС.
Сюжет
Пожар

Напомним, в четверг, 16 марта, в Ростове на площади Сиверса, 20 произошел мощный взрыв, который, по словам очевидцев, сотряс стены соседних зданий.

Сейчас федеральное СМИ сообщает, что экстренным службам удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение.

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Сейчас огнеборцы продолжают проливать здание, чтобы устранить оставшиеся очаги огня. Ранее Telegram-каналы сообщили об одном погибшем, тело которого нельзя опознать из-за повреждений, нанесенных огнем. По их данным, еще троих человек найти не удалось. Работы продолжаются.

Добавим, что эта информация пока не получила подтверждения в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, которые не опубликовали никаких комментариев о происходящем с момента первых сообщений о взрыве. Данные будут обновляться по мере поступления официальной информации от властей и экстренных служб.

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