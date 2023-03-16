Добавим, что эта информация пока не получила подтверждения в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, которые не опубликовали никаких комментариев о происходящем с момента первых сообщений о взрыве. Данные будут обновляться по мере поступления официальной информации от властей и экстренных служб.