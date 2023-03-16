Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Напомним, в четверг, 16 марта, в Ростове на площади Сиверса, 20 произошел мощный взрыв, который, по словам очевидцев, сотряс стены соседних зданий.
Сейчас федеральное СМИ сообщает, что экстренным службам удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение.
Сейчас огнеборцы продолжают проливать здание, чтобы устранить оставшиеся очаги огня. Ранее Telegram-каналы сообщили об одном погибшем, тело которого нельзя опознать из-за повреждений, нанесенных огнем. По их данным, еще троих человек найти не удалось. Работы продолжаются.
Добавим, что эта информация пока не получила подтверждения в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, которые не опубликовали никаких комментариев о происходящем с момента первых сообщений о взрыве. Данные будут обновляться по мере поступления официальной информации от властей и экстренных служб.