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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 13:00

В Ростове ликвидировали пожар в здании Погрануправления ФСБ

16 марта 2023, 12:55
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове ликвидировали пожар в здании Погрануправления ФСБ
В Ростове-на-Дону удалось справиться с пожаром в здании Погрануправления ФСБ РФ по региону, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
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Пожар

По информации канала, пожар потушили в 15.40 мск, в данный момент идет разбор завалов. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что пожар начался в четверг и распространился на площади более 800 квадратных метров. Причиной оказалось замыкание электропроводки.

Всю прилегающую территорию оцепили, а водителей попросили объезжать по другим улицам. Губернатор Василий Голубев сообщил об одном пострадавшем. 

Между тем, Telegram-канал 112 заявляет о погибшем, личность которого пока не установили. 

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