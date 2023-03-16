Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
По информации канала, пожар потушили в 15.40 мск, в данный момент идет разбор завалов. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что пожар начался в четверг и распространился на площади более 800 квадратных метров. Причиной оказалось замыкание электропроводки.
Всю прилегающую территорию оцепили, а водителей попросили объезжать по другим улицам. Губернатор Василий Голубев сообщил об одном пострадавшем.
Между тем, Telegram-канал 112 заявляет о погибшем, личность которого пока не установили.