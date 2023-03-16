Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Изначально о возгорании сообщили местные жители, которые заметили черные клубы дыма. Ростовчане также говорили, что слышали звук, похожий на хлопок. Но официального подтверждения этому не было.
По словам горожан, пожар начался в районе здания Погрануправления ФСБ по региону. Но что именно горит, пока не уточняется.
В МЧС прокомментировали, что вся информация в данный момент уточняется. Но люди уже увидели пожарные автомобили на улице.
О пострадавших и погибших информации не было.
Ранее мужчина погиб в сгоревшем на площади 600 кв м ангаре в Ростовской области