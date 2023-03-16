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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Ростове-на-Дону назвали подробности пожара в районе Погрануправления ФСБ

16 марта 2023, 10:03
Фото: ТГ канал telega_rostov
В Ростове-на-Дону назвали подробности пожара в районе Погрануправления ФСБ
В Ростове-на-Дону в четверг, 16 марта, начался пожар на улице Сиверса, 20, сообщили в УМЧС по региону.
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Пожар

Изначально о возгорании сообщили местные жители, которые заметили черные клубы дыма. Ростовчане также говорили, что слышали звук, похожий на хлопок. Но официального подтверждения этому не было.

По словам горожан, пожар начался в районе здания Погрануправления ФСБ по региону. Но что именно горит, пока не уточняется.

Пожар вспыхнул в районе здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта
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В МЧС прокомментировали, что вся информация в данный момент уточняется. Но люди уже увидели пожарные автомобили на улице.

О пострадавших и погибших информации не было.

Ранее мужчина погиб в сгоревшем на площади 600 кв м ангаре в Ростовской области

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