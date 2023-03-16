«Организаторами» были такие же подростки в возрасте 15-17 лет, которые распространяли информацию в чатах, в переписке. Конкретной организации, которая стояла бы за всем этим, — нет», — пишет Bloknot-Rostov со ссылкой на информацию представителя регионального УМВД Артема Воробьева.