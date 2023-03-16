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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

В Ростове-на-Дону не выявили заказчиков сходок неформалов возле торговых центров

16 марта 2023, 09:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону не выявили заказчиков сходок неформалов возле ТЦ
В Ростове-на-Дону не было заказчиков и сторонних координаторов сходок молодых людей возле торговых центров, сообщили в полиции.

Напомним, 26 и 27 февраля в Ростове у торговых центров были замечены группы подростков, которые вели себя агрессивно и пытались устроить массовые драки. Это вызвало широкий общественный резонанс.

Теперь стало известно об отсутствии заказчиков этих сходок.

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«Организаторами» были такие же подростки в возрасте 15-17 лет, которые распространяли информацию в чатах, в переписке. Конкретной организации, которая стояла бы за всем этим, — нет», — пишет Bloknot-Rostov со ссылкой на информацию представителя регионального УМВД Артема Воробьева.

Он добавил, что профилактикой подобных ситуаций должны заниматься образовательные организации.

Ранее школьникам в Ростове пригрозили уголовной ответственностью за участие в «ЧВК Редан».

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