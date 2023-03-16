Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Напомним, 26 и 27 февраля в Ростове у торговых центров были замечены группы подростков, которые вели себя агрессивно и пытались устроить массовые драки. Это вызвало широкий общественный резонанс.
Теперь стало известно об отсутствии заказчиков этих сходок.
«Организаторами» были такие же подростки в возрасте 15-17 лет, которые распространяли информацию в чатах, в переписке. Конкретной организации, которая стояла бы за всем этим, — нет», — пишет Bloknot-Rostov со ссылкой на информацию представителя регионального УМВД Артема Воробьева.
Он добавил, что профилактикой подобных ситуаций должны заниматься образовательные организации.
Ранее школьникам в Ростове пригрозили уголовной ответственностью за участие в «ЧВК Редан».