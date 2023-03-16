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В Ростове-на-Дону суд не разрешил открыть цех в Good Food после массового отравления

16 марта 2023, 08:39
Фото: ТГ канал good_food_rostov
В Ростове-на-Дону суд не разрешил открыть цех в Good Food после массового отравления
В Ростове-на-Дону суд оставил в силе решение о закрытии цеха по производству кулинарных изделий Good Food после отравления людей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что в феврале десятки клиентов компании попали в больницу из-за отравления. Это стало причиной возбуждения уголовного дела и громкого скандала.

В результате 17 февраля суд приостановил на 90 суток работу цеха. Сейчас это решение подтвердила другая инстанция.

Суд на 3 месяца закрыл цех в Good Food в Ростове после массового отравления людей
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«Ростовский областной суд оставил в силе прошлые постановления. Речь идет о приостановлении деятельности цехов по производству кулинарных изделий Good food и отгрузки продукции, технологического оборудования», — сказано в сообщении.

Между тем, стало известно, что у заболевших обнаружили сальмонеллу.

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