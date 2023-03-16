Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Напомним, что в феврале десятки клиентов компании попали в больницу из-за отравления. Это стало причиной возбуждения уголовного дела и громкого скандала.
В результате 17 февраля суд приостановил на 90 суток работу цеха. Сейчас это решение подтвердила другая инстанция.
«Ростовский областной суд оставил в силе прошлые постановления. Речь идет о приостановлении деятельности цехов по производству кулинарных изделий Good food и отгрузки продукции, технологического оборудования», — сказано в сообщении.
Между тем, стало известно, что у заболевших обнаружили сальмонеллу.