В Ростове нашли пятого пострадавшего при взрыве на улице Сиверса

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Уже восемь часов в Ростове продолжаются работы по устранению последствий взрыва и пожара на улице Сиверса, 20. Напомним, что в 12.20 мск в экстренные службы города стали поступать первые сообщения о пожаре в центре города, охватившем ремонтную мастерскую в здании донского управления погранслужбы ФСБ.
Сейчас в Ростове идут работы по разбору завалов, вызванных обвалом двух стен здания. До настоящего момента количество раненых составляло четыре человека, однако портал 161.py со ссылкой на собственные источники сообщил о пятом пострадавшем, которого достали из-под завалов на Сиверса.
«У человека ожоги, он без сознания», — цитирует источник издание.
Предположительно, среди пострадавших могли быть и сотрудники ФСБ, которых ранее объявили пропавшими без вести.
Однако эта информация пока не получила подтверждения, поскольку даже спустя 8,5 часов с начала пожара сотрудники пресс-службы МЧС России по Ростовской области продолжают хранить молчание и не отвечают на вопросы журналистов относительно дончан, пострадавших в результате несчастного случая с электропроводкой и горючими материалами. Данные уточняются.