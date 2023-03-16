В Ростове нашли пятого пострадавшего при взрыве на улице Сиверса

Предположительно, среди пострадавших могли быть и сотрудники ФСБ, которых ранее объявили пропавшими без вести.

Однако эта информация пока не получила подтверждения, поскольку даже спустя 8,5 часов с начала пожара сотрудники пресс-службы МЧС России по Ростовской области продолжают хранить молчание и не отвечают на вопросы журналистов относительно дончан, пострадавших в результате несчастного случая с электропроводкой и горючими материалами. Данные уточняются.