Кроме того, уже к 14.00 мск стали поступать сообщения о первых жертвах несчастного случая, вызванного замыканием электропроводки. По данным портала ТАСС, в настоящий момент в огне пострадали двое ростовчан, еще один человек погиб. Этот комментарий предоставили изданию экстренные службы, которые на настоящий момент хранят молчание и не комментируют ситуацию местным СМИ.