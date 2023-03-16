Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
16 марта в Ростове-на-Дону около 12.30 мск на улице Сиверса, 20 вспыхнул пожар, в настоящий момент известно, что огонь охватил площадь более 800 квадратных метров, а в работах по локализации и ликвидации огня задействовали более 60 пожарных.
Кроме того, уже к 14.00 мск стали поступать сообщения о первых жертвах несчастного случая, вызванного замыканием электропроводки. По данным портала ТАСС, в настоящий момент в огне пострадали двое ростовчан, еще один человек погиб. Этот комментарий предоставили изданию экстренные службы, которые на настоящий момент хранят молчание и не комментируют ситуацию местным СМИ.
Данные уточняются, информация будет обновляться по мере появления официальных комментарием экстренных служб и органов местной власти.