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Published Сегодня, 11:18

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В Ростове один человек погиб во время пожара в Погрануправлении ФСБ 16 марта

16 марта 2023, 11:18
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове один человек погиб в пожаре в районе погранслужбы ФСБ
В Ростове сообщают об одном погибшем в пожаре на улице Сиверса, об этом рассказали в Telegram-канале ТАСС.
Сюжет
Пожар

16 марта в Ростове-на-Дону около 12.30 мск на улице Сиверса, 20 вспыхнул пожар, в настоящий момент известно, что огонь охватил площадь более 800 квадратных метров, а в работах по локализации и ликвидации огня задействовали более 60 пожарных.

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Кроме того, уже к 14.00 мск стали поступать сообщения о первых жертвах несчастного случая, вызванного замыканием электропроводки. По данным портала ТАСС, в настоящий момент в огне пострадали двое ростовчан, еще один человек погиб. Этот комментарий предоставили изданию экстренные службы, которые на настоящий момент хранят молчание и не комментируют ситуацию местным СМИ.

Данные уточняются, информация будет обновляться по мере появления официальных комментарием экстренных служб и органов местной власти.

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