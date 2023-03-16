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Published Сегодня, 15:52

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В Ростове телебашню украсят особенной подсветкой в День воссоединения Крыма с Россией

16 марта 2023, 15:52
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове телебашню украсят патриотической подсветкой в День воссоединения Крыма с Россией
В Ростове День воссоединения Крыма с Российской Федерацией отпразднуют иллюминацией телебашни, об этом объявили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Портал ТАСС сообщил, что 18 марта 2023 года в девятую годовщину со дня присоединения Крыма к России медиаэкраны телебашни украсят праздничной иллюминацией.

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Так, по данным РТРС, на телебашне появятся изображения триколора, бегущей строки «Крым — это Россия!», а также георгиевской ленты и герба республики.

Аналогичные изображения должны появиться на башнях телевещания Брянска, Казани, Костромы, Самары, Саратова, Саранска и других городов Российской Федерации.

Ранее в Ростове каждый пятый горожанин собрался провести летний отдых в Крыму или на курортах Краснодарского края.

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