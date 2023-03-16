В Ростове телебашню украсят патриотической подсветкой в День воссоединения Крыма с Россией

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Портал ТАСС сообщил, что 18 марта 2023 года в девятую годовщину со дня присоединения Крыма к России медиаэкраны телебашни украсят праздничной иллюминацией.
Так, по данным РТРС, на телебашне появятся изображения триколора, бегущей строки «Крым — это Россия!», а также георгиевской ленты и герба республики.
Аналогичные изображения должны появиться на башнях телевещания Брянска, Казани, Костромы, Самары, Саратова, Саранска и других городов Российской Федерации.
Ранее в Ростове каждый пятый горожанин собрался провести летний отдых в Крыму или на курортах Краснодарского края.