Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону в здании областного управления погранслужбы ФСБ взорвались емкости с горючими материалами, причиной инцидента стало замыкание электропроводки.
После этого федеральные СМИ объявили, что пожар, последовавший за взрывом, унес жизнь одного из местных жителей, еще два человека пострадали.
Сейчас Telegram-канал Don Mash сообщает, что одного из пострадавших доставили в операционную БСМП, где за его жизнь будут бороться врачи. Сам пострадавший находится в тяжелом состоянии: у него небольшие ожоги, однако очень много переломов.
Эта информация пока не получила подтверждения в местных пресс-службах, тем временем, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает только об одном пострадавшем, чье состояние оценивают как средней тяжести. Данные уточняются.