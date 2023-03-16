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В Ростове врачи БСМП борются за жизнь пострадавшего в пожаре на Сиверса

16 марта 2023, 11:56
Фото: 1MI
В Ростове врачи БСМП борются за жизнь пострадавшего в пожаре на Сиверса
В Ростове медики БСМП заняты спасением одного из пострадавших во взрыве на улице Сиверса, 20, об этом сообщили донские СМИ.
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Пожар

В четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону в здании областного управления погранслужбы ФСБ взорвались емкости с горючими материалами, причиной инцидента стало замыкание электропроводки.

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После этого федеральные СМИ объявили, что пожар, последовавший за взрывом, унес жизнь одного из местных жителей, еще два человека пострадали.

Сейчас Telegram-канал Don Mash сообщает, что одного из пострадавших доставили в операционную БСМП, где за его жизнь будут бороться врачи. Сам пострадавший находится в тяжелом состоянии: у него небольшие ожоги, однако очень много переломов.

 Эта информация пока не получила подтверждения в местных пресс-службах, тем временем, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает только об одном пострадавшем, чье состояние оценивают как средней тяжести.  Данные уточняются.

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