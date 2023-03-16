В Ростове вызвали саперов к месту пожара на улице Сиверса

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Напомним, в четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар, который охватил второй этаж здания управления ФСБ по Ростовской области. На ликвидацию огня потребовалось более трех часов, к настоящему моменту стало известно о нескольких пострадавших в пожаре.
Несмотря на то, что официальной причиной возгорания назвали замыкание электропроводки и взрыв горючих материалов, к зданию ФСБ, по данным портала 161.py, прибыли саперы.
Информация пока не получила подтверждения, данные уточняются.
Между тем, местные пресс-службы продолжают хранить молчание о произошедшем, и спустя более чем три часа с начала пожара представители МЧС не предоставили официального комментария о взрыве и человеческих жертвах.