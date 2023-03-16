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Published Сегодня, 13:29

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В Ростове вызвали саперов к месту пожара в ПУ ФСБ на улице Сиверса

16 марта 2023, 13:29
Фото: 23.mchs.gov.ru
В Ростове вызвали саперов к месту пожара на улице Сиверса
В Ростове саперы прибыли на улицу Сиверса, 20 после ликвидации пожара, об этом сообщили местные СМИ.
Сюжет
Пожар

Напомним, в четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар, который охватил второй этаж здания управления ФСБ по Ростовской области. На ликвидацию огня потребовалось более трех часов, к настоящему моменту стало известно о нескольких пострадавших в пожаре.

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Несмотря на то, что официальной причиной возгорания назвали замыкание электропроводки и взрыв горючих материалов, к зданию ФСБ, по данным портала 161.py, прибыли саперы.

Информация пока не получила подтверждения, данные уточняются.

Между тем, местные пресс-службы продолжают хранить молчание о произошедшем, и спустя более чем три часа с начала пожара представители МЧС не предоставили официального комментария о взрыве и человеческих жертвах. 

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