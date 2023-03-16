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В Ростовской области 17 марта закроют проезд по участку трассы А-260

16 марта 2023, 17:06
Фото: donland.ru
В Ростовской области 17 марта закроют проезд по участку трассы А-260
В Ростовской области автомобилистов предупредили о закрытии участка трассы А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский» 17 марта, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.

В ведомстве сообщили, что в пятницу, 17 марта, железнодорожный переезд на 351-м километре трассы А-260 собираются закрыть для ремонта.

В период с 08.00 до 17.00 мск участок будет полностью закрыт для проезда автомобилей из-за необходимости провести неотложный ремонт железнодорожных путей.

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На период ремонта водителям предлагают воспользоваться альтернативным путем проезда по улицам Профильной и Героев Пионеров в городе Каменске-Шахтинском.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на содержание дорог выделили более трех миллиардов рублей.

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