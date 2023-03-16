В Ростовской области 17 марта закроют проезд по участку трассы А-260

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В ведомстве сообщили, что в пятницу, 17 марта, железнодорожный переезд на 351-м километре трассы А-260 собираются закрыть для ремонта.
В период с 08.00 до 17.00 мск участок будет полностью закрыт для проезда автомобилей из-за необходимости провести неотложный ремонт железнодорожных путей.
На период ремонта водителям предлагают воспользоваться альтернативным путем проезда по улицам Профильной и Героев Пионеров в городе Каменске-Шахтинском.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на содержание дорог выделили более трех миллиардов рублей.