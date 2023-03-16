В Ростовской области запустят регулярные речные маршруты летом 2023 года

Кроме того, уже в сезон навигации 2023 года необходимо проработать вопрос создания причальной инфраструктуры, а также обследовать причалы и набережные для безопасной эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов добавил, что ключевыми характеристиками для выбора мест посадки и высадки туристов станет удобство пассажиров речного транспорта.