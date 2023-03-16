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Updated Сегодня, 16:18

В Ростовской области запустят регулярные речные маршруты летом 2023 года

16 марта 2023, 16:16
Фото: donland.ru
В Ростовской области запустят регулярные речные маршруты летом 2023 года
В Ростовской области летом 2023 года собираются запустить речной маршрут «Азов-Ростов-на-Дону-Романовская», об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

В ведомстве рассказали об итогах очередного заседания рабочей группы, занятой восстановлением донского речного пассажирского транспорта. Одной из главных тем стало обсуждения включения части набережной Ростова в границы ростовского морского порта.

В рамках обсуждения власти объявили о планах запустить в эксплуатацию два судна «Валдай 45Р», которые будут обслуживать регулярные маршруты «Азов– Ростов-на-Дону–Романовская» летом этого года.

Два речных пассажирских судна «Валдай» купят в Ростовской области в 2023 году
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Кроме того, уже в сезон навигации 2023 года необходимо проработать вопрос создания причальной инфраструктуры, а также обследовать причалы и набережные для безопасной эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов добавил, что ключевыми характеристиками для выбора мест посадки и высадки туристов станет удобство пассажиров речного транспорта.

Ранее стало известно, что донские власти планируют создать собственную судоходную компанию и закупить несколько кораблей.

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