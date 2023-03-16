В Ростовской области запустят регулярные речные маршруты летом 2023 года

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
В ведомстве рассказали об итогах очередного заседания рабочей группы, занятой восстановлением донского речного пассажирского транспорта. Одной из главных тем стало обсуждения включения части набережной Ростова в границы ростовского морского порта.
В рамках обсуждения власти объявили о планах запустить в эксплуатацию два судна «Валдай 45Р», которые будут обслуживать регулярные маршруты «Азов– Ростов-на-Дону–Романовская» летом этого года.
Кроме того, уже в сезон навигации 2023 года необходимо проработать вопрос создания причальной инфраструктуры, а также обследовать причалы и набережные для безопасной эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов добавил, что ключевыми характеристиками для выбора мест посадки и высадки туристов станет удобство пассажиров речного транспорта.
Ранее стало известно, что донские власти планируют создать собственную судоходную компанию и закупить несколько кораблей.