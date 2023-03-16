Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Спустя четыре часа после первых сообщений о пожаре на улице Сиверса, 20 в ЦОС ФСБ РФ дали комментарий о произошедшем, сообщив, что причиной взрыва стало возгорание горюче-смазочных материалов в ремонтной мастерской ведомства.
Пресс-служба подтвердила СМИ, что на месте происшествия пострадали несколько человек, но точное количество пострадавших уточнять не стали, ограничившись сообщением о частичном обрушении здания гаражного бокса в результате взрыва.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о трех пострадавших в результате пожара, однако после в число пострадавших включили еще трех человек, пропавших после взрыва на улице Сиверса.