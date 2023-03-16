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В ЦОС ФСБ прокомментировали пожар в областном управлении в Ростове 16 марта

16 марта 2023, 13:42
Фото: rostovgazeta.ru
В ЦОС ФСБ прокомментировали пожар в областном управлении в Ростове 16 марта
В силовых структурах сообщили, что пожар в ремонтной мастерской на Сиверса привел к частичному обрушению здания, об этом рассказали в пресс-службе Центра общественных связей федерального управления ФСБ.
Сюжет
Пожар

Спустя четыре часа после первых сообщений о пожаре на улице Сиверса, 20 в ЦОС ФСБ РФ дали комментарий о произошедшем, сообщив, что причиной взрыва стало возгорание горюче-смазочных материалов в ремонтной мастерской ведомства.

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Пресс-служба подтвердила СМИ, что на месте происшествия пострадали несколько человек, но точное количество пострадавших уточнять не стали, ограничившись сообщением о частичном обрушении здания гаражного бокса в результате взрыва.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о трех пострадавших в результате пожара, однако после в число пострадавших включили еще трех человек, пропавших после взрыва на улице Сиверса.

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