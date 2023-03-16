Владелец Zara готов возобновить деятельность в России при определенных условиях

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В случае возвращения Inditex возобновит свою деятельность в России в собственных форматах с Daher в качестве франчайзи. На данный момент компания планирует расширять свой бизнес в США и вложить значительную часть своих капитальных расходов в открытие магазинов по всему миру, сообщает 360tv.ru.
В апреле этого года Bershka, Pull& Bear и Zara снова откроются для российских покупателей, но уже под новыми названиями. Ранее Indidtex продала российский бизнес новому владельцу — Daher Group.