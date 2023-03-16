Владелец Zara готов возобновить деятельность в России при определенных условиях

В случае возвращения Inditex возобновит свою деятельность в России в собственных форматах с Daher в качестве франчайзи. На данный момент компания планирует расширять свой бизнес в США и вложить значительную часть своих капитальных расходов в открытие магазинов по всему миру, сообщает 360tv.ru.