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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Владелец Zara готов возобновить деятельность в России при определенных условиях

Сегодня, 14:30
Испанская группа Inditex, которая владеет популярными брендами Zara, Pull&Bear, Bershka и другими, готова вернуться на российский рынок, если изменится ситуация в стране. Об этом сообщает The Financial Times, ссылаясь на заявление генерального директора компании.

В случае возвращения Inditex возобновит свою деятельность в России в собственных форматах с Daher в качестве франчайзи. На данный момент компания планирует расширять свой бизнес в США и вложить значительную часть своих капитальных расходов в открытие магазинов по всему миру, сообщает 360tv.ru.

В апреле этого года Bershka, Pull& Bear и Zara снова откроются для российских покупателей, но уже под новыми названиями. Ранее Indidtex продала российский бизнес новому владельцу — Daher Group.

#Экономика
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