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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Власти в Ростовской области рассказали, где дешевле купить продукты

16 марта 2023, 07:42
Фото: 1MI
Как дешевле покупать продукты в Ростовской области

Продуктовая ярмарка пройдет под Ростовом 18 марта

В Азове состоится продовольственная ярмарка, цены на которой будут ниже рыночных, сообщили в правительстве региона.

Ярмарочные торги развернутся на улице Привокзальная, 10-б. Это территория рядом с ТЦ «Перекресток».

Приобрести товары от производителей из Ростовской области можно будет в субботу, 18 марта, с 07.00 мск до 16.00. Ассортимент обещают большой, в том числе мясо, сыры, овощи, фрукты, молочную продукцию.

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Кроме того, можно будет купить хлеб, соленья, сладости и мед. Цены должны быть на 10-15% ниже рыночных.

Всю подробную информацию можно получить в администрации города по номеру 8 (863 42) 46-710.

Ранее власти в Ростовской области прокомментировали забастовку на рынке «Агромолл».

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ярмарка#Продукты
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