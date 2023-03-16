Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Ярмарочные торги развернутся на улице Привокзальная, 10-б. Это территория рядом с ТЦ «Перекресток».
Приобрести товары от производителей из Ростовской области можно будет в субботу, 18 марта, с 07.00 мск до 16.00. Ассортимент обещают большой, в том числе мясо, сыры, овощи, фрукты, молочную продукцию.
Кроме того, можно будет купить хлеб, соленья, сладости и мед. Цены должны быть на 10-15% ниже рыночных.
Всю подробную информацию можно получить в администрации города по номеру 8 (863 42) 46-710.
Ранее власти в Ростовской области прокомментировали забастовку на рынке «Агромолл».