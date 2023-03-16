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Воду отключили в районе пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове

16 марта 2023, 13:45
Фото: rostovgazeta.ru
Воду отключили в районе горевшего здания Погрануправления ФСБ в Ростове
В Ростове-на-Дону в домах, находящихся в районе загоревшегося здания Погрануправления ФСБ, отключили воду, сообщают СМИ.

Здание загорелось в четверг около 12.30 мск на площади 800 квадратных метров из-за короткого замыкания. Произошел взрыв, из-за которого оказались повреждены две стены.

Губернатор Василий Голубев сообщал об одном пострадавшем, но сейчас Telegram-каналы пишут, что количество раненых увеличилось. Однако официально это не подтверждается.

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Между тем, правоохранители оцепили территорию и не пускают водителей. Теперь 1Rnd сообщил, что в находящихся рядом жилых домах перекрыли воду.

«Речь идет об Ученическом переулке, который прилегает к проспекту Сиверса», — пишет издание.

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