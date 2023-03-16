Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Здание загорелось в четверг около 12.30 мск на площади 800 квадратных метров из-за короткого замыкания. Произошел взрыв, из-за которого оказались повреждены две стены.
Губернатор Василий Голубев сообщал об одном пострадавшем, но сейчас Telegram-каналы пишут, что количество раненых увеличилось. Однако официально это не подтверждается.
Между тем, правоохранители оцепили территорию и не пускают водителей. Теперь 1Rnd сообщил, что в находящихся рядом жилых домах перекрыли воду.
«Речь идет об Ученическом переулке, который прилегает к проспекту Сиверса», — пишет издание.