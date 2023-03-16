Всероссийская акция «Граффити. Защитник» прошла в Неклиновском районе

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Появление монументальной живописи на стене средней школы, прошло в рамках Всероссийской акции «Граффити. Защитник», в которой приняли участие донские юнармейцы.
Как отметил замглавы региона Вадим Артемов, акция «Граффити. Защитник» прошла во всех регионах России, в том числе и на новых территориях.
— Эти граффити символизируют нить от прошлого к будущему. Демонстрируют наглядно связь поколений, каждое из которых готово работать на благо своей страны, защищать свою Родину и приносить пользу людям, — пояснил заместитель губернатора.
В рамках акции профессиональные художники и юнармейцы изобразили героев нашей страны, людей, которые многое сделали и многим пожертвовали для Родины. В Неклиновском районе таким героем стал Владимир Петляков, родившийся в селе Самбек, а рядом изобразили юнармейца, как символ преемственности поколений. Прообразом стала жительница Неклиновского района Ульяна Щербань.
Автор граффити ростовский художник Павел Боровко. За четыре дня создания он потратил 10 литров фасадной краски и 40 баллончиков аэрозольной. Часть работы выполняли юнармейцы, в том числе и Ульяна Щербань.
На торжественном открытии присутствовали представители юнармейского движения из различных городов, в том числе из Москвы, Донецка, Луганска, а также Херсонской и Запорожской областей.
После завершения официальной части церемонии, делегаты возложили цветы к памятнику солдату-победителю и приняли участие в военно-патриотическом семинаре «Сила в людях», где обсудили вопросы организации работы штабов «Юнармии» в новых российских регионах.