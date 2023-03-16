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Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:26

Всероссийская акция «Граффити. Защитник» прошла в Неклиновском районе

16 марта 2023, 13:18
Фото: donland.ru
В Неклиновском районе Ростовской области, на стене школы в селе Самбек, появилось граффити посвященное памяти авиаконструктора Владимира Петялкова. Именно он был разработчиком самолетов серии АНТ, на которых поставлены самые известные летные рекорды.

Появление монументальной живописи на стене средней школы, прошло в рамках Всероссийской акции «Граффити. Защитник», в которой приняли участие донские юнармейцы.

Как отметил замглавы региона Вадим Артемов, акция «Граффити. Защитник» прошла во всех регионах России, в том числе и на новых территориях.

— Эти граффити символизируют нить от прошлого к будущему. Демонстрируют наглядно связь поколений, каждое из которых готово работать на благо своей страны, защищать свою Родину и приносить пользу людям, — пояснил заместитель губернатора.

В рамках акции профессиональные художники и юнармейцы изобразили героев нашей страны, людей, которые многое сделали и многим пожертвовали для Родины. В Неклиновском районе таким героем стал Владимир Петляков, родившийся в селе Самбек, а рядом изобразили  юнармейца, как символ преемственности поколений. Прообразом стала жительница Неклиновского района Ульяна Щербань.

Автор граффити  ростовский художник Павел Боровко. За четыре дня создания он потратил 10 литров фасадной краски и 40 баллончиков аэрозольной. Часть работы выполняли юнармейцы, в том числе и Ульяна Щербань.

На торжественном открытии присутствовали  представители юнармейского движения из различных городов, в том числе из Москвы, Донецка, Луганска, а также Херсонской и Запорожской областей.

После завершения официальной части церемонии, делегаты возложили цветы к памятнику солдату-победителю и приняли участие в военно-патриотическом семинаре «Сила в людях», где обсудили вопросы организации работы штабов «Юнармии» в новых российских регионах.

#Елена Янкевич
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