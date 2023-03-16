Всероссийская акция «Граффити. Защитник» прошла в Неклиновском районе

В рамках акции профессиональные художники и юнармейцы изобразили героев нашей страны, людей, которые многое сделали и многим пожертвовали для Родины. В Неклиновском районе таким героем стал Владимир Петляков, родившийся в селе Самбек, а рядом изобразили юнармейца, как символ преемственности поколений. Прообразом стала жительница Неклиновского района Ульяна Щербань.